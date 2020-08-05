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Посол заявил, что данных о погибших россиянах при взрыве в Бейруте нет
Данных о погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута россиянах нет, заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:57
взрыв в бейруте
александр засыпкин
бейрут
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взрыв в бейруте, александр засыпкин, бейрут, ливан, в мире

Посол заявил, что данных о погибших россиянах при взрыве в Бейруте нет

16:57 05.08.2020
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© посольство России в ЛиванеПосол России в Ливане Александр Засыпкин
Посол России в Ливане Александр Засыпкин
© посольство России в Ливане
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута россиянах нет, заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.
"Пострадала у нас жена сотрудника посольства, они в это время были на улице, но ей очень быстро зашили рану, поэтому никаких у нас опасений нет. Все остальные российские граждане, наши консульские работники сразу были на телефонах, но данных о жертвах или пострадавших не было", - сказал Засыпкин в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.
По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.
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