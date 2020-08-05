Посол заявил, что данных о погибших россиянах при взрыве в Бейруте нет

"Пострадала у нас жена сотрудника посольства, они в это время были на улице, но ей очень быстро зашили рану, поэтому никаких у нас опасений нет. Все остальные российские граждане, наши консульские работники сразу были на телефонах, но данных о жертвах или пострадавших не было", - сказал Засыпкин в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".