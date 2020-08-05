В СПЧ оценили разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных россиянах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия должна участвовать в возможных переговорах по экстрадиции задержанных в Россия должна участвовать в возможных переговорах по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину , заявил РИА Новости глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что главы Украины и Белоруссии обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину.

"У меня создается впечатление, что господин Зеленский забыл, что это российские граждане, и хотел закулисно вместе с Белоруссией решить этот вопрос без участия российской стороны. Это не кухонные разговоры, а речь идет о судьбах людей, поэтому, естественно, должны соблюдаться совместные международные договоренности между Россией, Белоруссией, Украиной. На таких переговорах обязана присутствовать российская сторона, потому что речь идет о гражданах РФ", - сказал Брод.

По его словам, на таких переговорах должны присутствовать и представители МИД, правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека РФ.

"Если посчитают необходимым присутствие представителей профильной комиссии СПЧ, то я и коллеги готовы присутствовать при этих переговорах", - подчеркнул правозащитник.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в минувшую пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе . В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Отмечалось, что Киев готовит экстрадиционные документы по задержанным гражданам.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.