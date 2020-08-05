Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575410384.html
В СПЧ оценили разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных россиянах
Россия должна участвовать в возможных переговорах по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину, заявил РИА Новости глава комиссии СПЧ по... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:53
задержание россиян под минском
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:48:2843:1647_1400x0_80_0_0_62affccf3549e877a84ccb73307ebcb8.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575361322.html
https://ria.ru/20200805/1575385649.html
"Россия должна участвовать в переговорах по экстрадиции задержанных  россиян на Украину, заявил РИА Новости глава комиссии СПЧ Александр Брод". Ау, власть российская, ты слышишь? Не срочно вернуть россиян, а "участвовать в переговорах по их выдаче Украине", вот что предлагает этот, прости Господи, "глава". А если слышишь его бред, почему молчишь? Ещё раз: ау!
14
3
белоруссия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:48:2843:1647_1400x0_80_0_0_62affccf3549e877a84ccb73307ebcb8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_62:0:2793:2048_1400x0_80_0_0_7bff75a1fec94c6ec54218e957e8595f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_403:0:2451:2048_1400x0_80_0_0_56bf05e3c6d665e09ea6d77d876af895.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, киев, украина, в мире

В СПЧ оценили разговор Лукашенко и Зеленского о задержанных россиянах

16:53 05.08.2020
2456
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия должна участвовать в возможных переговорах по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину, заявил РИА Новости глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что главы Украины и Белоруссии обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину.
"У меня создается впечатление, что господин Зеленский забыл, что это российские граждане, и хотел закулисно вместе с Белоруссией решить этот вопрос без участия российской стороны. Это не кухонные разговоры, а речь идет о судьбах людей, поэтому, естественно, должны соблюдаться совместные международные договоренности между Россией, Белоруссией, Украиной. На таких переговорах обязана присутствовать российская сторона, потому что речь идет о гражданах РФ", - сказал Брод.
По его словам, на таких переговорах должны присутствовать и представители МИД, правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
4 августа, 17:06
Захарова назвала спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
"Если посчитают необходимым присутствие представителей профильной комиссии СПЧ, то я и коллеги готовы присутствовать при этих переговорах", - подчеркнул правозащитник.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в минувшую пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Отмечалось, что Киев готовит экстрадиционные документы по задержанным гражданам.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Вчера, 10:18
Соперник Лукашенко усомнился в связях оппозиции и задержанных россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
60724129
Обсудить 3
Задержание россиян под МинскомВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Россия должна участвовать в переговорах по экстрадиции задержанных  россиян на Украину, заявил РИА Новости глава комиссии СПЧ Александр Брод". Ау, власть российская, ты слышишь? Не срочно вернуть россиян, а "участвовать в переговорах по их выдаче Украине", вот что предлагает этот, прости Господи, "глава". А если слышишь его бред, почему молчишь? Ещё раз: ау!
5 августа, 17:15
АДАлександр Дорофеев
810203
Рекомендуем
Американские флаги в Вашингтоне
Кандидат на пост посла заявила о "шансе" США в Белоруссии
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Комитет ГД назвал разговор Зеленского и Лукашенко провокацией
Здание Капитолия США
В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская ответила на слова Лукашенко о "несчастных девчонках"
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Свободные выборы под угрозой из-за действий Лукашенко, заявили в Берлине
Российский предприниматель Виктор Бут
Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева матом ответила хейтерам
Участники факельного шествия националистов в Киеве
Патрушев рассказал, чей пример вдохновляет украинских националистов
Последствия взрыва в Ливане
СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о сути своей политики
Тарелка с фруктами
Назван продукт, улучшающий настроение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния