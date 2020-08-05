Новый корпус инфекционной больницы в Казани построили за сто дней

Строительство второго корпуса инфекционной больницы началось в апреле 2020 года. Проект больницы разработала компания "Татинвестгражданпроект". В настоящее время в новом корпусе завершается установка медицинского оборудования, мебели и проводятся пуско-наладочные работы. В ближайшие дни будет представлен акт ввода в эксплуатацию. Открытие больницы запланировано на 10 августа.