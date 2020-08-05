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Новый корпус инфекционной больницы в Казани построили за сто дней
Новый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана построили в Казани за 100 дней, в среду получено заключение о соответствии здания требованиям... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:49
республика татарстан
госстройнадзор
михаил мишустин
республика татарстан (татарстан)
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353
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госстройнадзор, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Новый корпус инфекционной больницы в Казани построили за сто дней

16:49 05.08.2020
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© Фото : министерство здравоохранения республики ТатарстанНовый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана в Казани
Новый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана в Казани
© Фото : министерство здравоохранения республики Татарстан
КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Новый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана построили в Казани за 100 дней, в среду получено заключение о соответствии здания требованиям техдокументации, сообщает минздрав Татарстана.
"В Татарстане за 100 дней построили новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Сегодня подрядчик получил заключение Госстройнадзора о соответствии здания требованиям технической документации", - говорится в сообщении.
Строительство второго корпуса инфекционной больницы началось в апреле 2020 года. Проект больницы разработала компания "Татинвестгражданпроект". В настоящее время в новом корпусе завершается установка медицинского оборудования, мебели и проводятся пуско-наладочные работы. В ближайшие дни будет представлен акт ввода в эксплуатацию. Открытие больницы запланировано на 10 августа.
Четырехэтажный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 232 койки (с возможностью размещения до 400−500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций), в том числе 12 реанимационных. Корпус планируется оснастить современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием.
В июле строительную площадку инфекционной больницы посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который назвал работу строительных организаций примером того, как можно собрать воедино все технологии, инновации и решить очень важный вопрос помощи людям. Этот опыт, по оценке главы правительства РФ, достоин распространения на территории всей страны.
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Республика ТатарстанГосстройнадзорМихаил МишустинРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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