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Администрацию порта Бейрута возьмут под домашний арест
Правительство Ливана после разрушительного взрыва в Бейруте распорядилось взять под домашний арест сотрудников администрации порта, отвечавших за хранение,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:05
взрыв в бейруте
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Администрацию порта Бейрута возьмут под домашний арест

16:49 05.08.2020 (обновлено: 17:05 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Ливане
Последствия взрыва в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Правительство Ливана после разрушительного взрыва в Бейруте распорядилось взять под домашний арест сотрудников администрации порта, отвечавших за хранение, охрану и инспекцию взрывчатых материалов с 2014 года, сообщили в среду ливанские СМИ со ссылкой на министра по делам беженцев Гаду Шрейм.
"Под домашний арест будут заключены все в администрации порта Бейрута, кто занимались хранением, охраной и инспекцией взрывчатых материалов в порту Бейрута с 2014 года", - заявила Шрейм.
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Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 113 человек погибли и свыше четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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