Администрацию порта Бейрута возьмут под домашний арест

"Под домашний арест будут заключены все в администрации порта Бейрута, кто занимались хранением, охраной и инспекцией взрывчатых материалов в порту Бейрута с 2014 года", - заявила Шрейм.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 113 человек погибли и свыше четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.