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Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:49
прибалтика
николай патрушев
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353
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прибалтика, николай патрушев, в мире

Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде

16:49 05.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его мнению, идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций" для насильственного смещения законных правительств.
"Призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства", - заявил Патрушев.
Особенно это заметно в Прибалтике, полагает секретарь Совбеза РФ, где "власти открыто занимаются подавлением инакомыслия и беззастенчивой пропагандой националистического и антироссийского содержания".
Все это, по суждению Патрушева, создает питательную среду для развития неонацистов.
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