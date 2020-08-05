Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

"Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его мнению, идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций" для насильственного смещения законных правительств.

"Призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства", - заявил Патрушев.

Особенно это заметно в Прибалтике , полагает секретарь Совбеза РФ, где "власти открыто занимаются подавлением инакомыслия и беззастенчивой пропагандой националистического и антироссийского содержания".