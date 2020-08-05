https://ria.ru/20200805/1575410111.html
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:49
2020-08-05T16:49
прибалтика
николай патрушев
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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прибалтика, николай патрушев, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его мнению, идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций" для насильственного смещения законных правительств.
"Призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства", - заявил Патрушев.
Особенно это заметно в Прибалтике
, полагает секретарь Совбеза РФ, где "власти открыто занимаются подавлением инакомыслия и беззастенчивой пропагандой националистического и антироссийского содержания".
Все это, по суждению Патрушева, создает питательную среду для развития неонацистов.