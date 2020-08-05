https://ria.ru/20200805/1575410085.html
Кандидат на пост посла заявила о "шансе" США в Белоруссии
США нельзя упускать возможности для сотрудничества с Белоруссией, заявила кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:49
2020-08-05T16:52
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575409903.html
elya.velichutina
Само собой. Как же без США белорусы обойдутся.?
19
Всё как обычно
"Разносчики демократии" приняли низкий старт.
13
13
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b57556dfeb004fe97c1ff6184a80adb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, сша, в мире