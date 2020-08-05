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Кандидат на пост посла заявила о "шансе" США в Белоруссии
США нельзя упускать возможности для сотрудничества с Белоруссией, заявила кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:52
минск
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
минск, белоруссия, сша, в мире

Кандидат на пост посла заявила о "шансе" США в Белоруссии

16:49 05.08.2020 (обновлено: 16:52 05.08.2020)
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США нельзя упускать возможности для сотрудничества с Белоруссией, заявила кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер.
"У США есть шанс в Белоруссии. Ради блага региональной безопасности и стабильности мы не должны позволить этому шансу пройти мимо", - заявила Фишер.
"Если меня утвердят (послом), я использую многолетний дипломатический опыт в этом регионе, чтобы добиваться главной цели нашей страны - создавать более безопасный, демократический и процветающий мир для блага американцев", - добавила она.
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