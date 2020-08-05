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Комитет ГД назвал разговор Зеленского и Лукашенко провокацией
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:47
россия
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Комитет ГД назвал разговор Зеленского и Лукашенко провокацией

16:46 05.08.2020 (обновлено: 16:47 05.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко провокацией, подчеркнув, что Белоруссия продолжает развивать версию о российском вмешательстве и дестабилизации обстановки перед выборами президента 9 августа.
Ранее в среду президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за действия, связанные с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.
"Это развитие вчерашнего выступления и всех предыдущих слов и действий президента Республики Беларусь, направленных на раскручивание Белоруссией версии о российском вмешательстве, в подготовке дестабилизации в связи с выборами 9 августа президента Республики Белоруссии … Это (Лукашенко - ред.) давно переродившийся в отношении России политик, который ничего лучшего сегодня не нашел, кроме как попытаться использовать провокацию против России", - сказал Затулин.
Парламентарий подчеркнул, что Лукашенко "не дождался звонка" от президента РФ Владимир Путина, которого президент Белоруссии "очень ждет, рассчитывая поторговаться в этой ситуации", и, не дождавшись этого звонка, решил "усугубить ситуацию", раскручивая идею возможной экстрадиции.

"Многие в России из числа людей, которые все-таки как-то доверяли Белоруссии и Лукашенко, не верят, что Лукашенко способен на такое предательство. Я не столь оптимистичен, потому что, напоминаю, был уже случай, когда гражданина России выдали по запросу Азербайджана. Я напомню, что и в случае с Украиной он (Лукашенко повел себя - ред.) крайне двулично ... Мы не можем похвалиться тем, что наш ближайший союзник как-то разделяет нашу точку зрению о происходящем на Украине", - сказал Затулин.

Парламентарий напомнил, что Лукашенко "демонстративно, до последнего момента" поддерживал Петра Порошенко и говорил всем, что Порошенко обязательно станет президентом во второй раз.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 14:34
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
62500511
Обсудить 6
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну граждан Украины Украина имеет право требовать к выдаче
5 августа, 16:48
Станислав Попов
600018
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