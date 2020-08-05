Комитет ГД назвал разговор Зеленского и Лукашенко провокацией

"Многие в России из числа людей, которые все-таки как-то доверяли Белоруссии и Лукашенко, не верят, что Лукашенко способен на такое предательство. Я не столь оптимистичен, потому что, напоминаю, был уже случай, когда гражданина России выдали по запросу Азербайджана. Я напомню, что и в случае с Украиной он (Лукашенко повел себя - ред.) крайне двулично ... Мы не можем похвалиться тем, что наш ближайший союзник как-то разделяет нашу точку зрению о происходящем на Украине", - сказал Затулин.