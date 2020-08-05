https://ria.ru/20200805/1575409903.html
В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии
США обеспокоены тем, что власти Белоруссии продолжают "задержания и давление на оппозицию", ограничивают прессу и гражданское общество, заявила в среду кандидат РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:46
2020-08-05T16:48
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
сша
в мире
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1
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_0:655:4638:3264_1400x0_80_0_0_b284a6df5e166f31dfc102250ccf31af.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, белоруссия, сша, в мире