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В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии
США обеспокоены тем, что власти Белоруссии продолжают "задержания и давление на оппозицию", ограничивают прессу и гражданское общество, заявила в среду кандидат РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:48
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_0:655:4638:3264_1400x0_80_0_0_b284a6df5e166f31dfc102250ccf31af.jpg
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, белоруссия, сша, в мире

В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии

16:46 05.08.2020 (обновлено: 16:48 05.08.2020)
1380
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США обеспокоены тем, что власти Белоруссии продолжают "задержания и давление на оппозицию", ограничивают прессу и гражданское общество, заявила в среду кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер.

"Права человека в Белоруссии остаются проблемой… Мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусские власти продолжают задерживать оппозицию и давить на нее, ограничивать прессу, гражданское общество и определенные религиозные меньшинства", - сказала Фишер на рассмотрении ее кандидатуры на должность посла в комитете сената по международным вопросам.

Она добавила, что, "несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании", США наблюдали тенденцию к "умеренным улучшениям" в обращении с политической оппозицией.
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133800212
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Президентская кампания в БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
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