В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии

"Права человека в Белоруссии остаются проблемой… Мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусские власти продолжают задерживать оппозицию и давить на нее, ограничивать прессу, гражданское общество и определенные религиозные меньшинства", - сказала Фишер на рассмотрении ее кандидатуры на должность посла в комитете сената по международным вопросам.