Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом

"Временное отсутствие связи с Виктором Бутом нас, конечно, тоже сильно взволновало. Но нам удалось выяснить, что его временное молчание и отсутствие информации о его состоянии было связано с техническими проблемами. Никаких событий, угрожающих его жизни и здоровью, к счастью не произошло. Остаюсь на связи с семьей Виктора и нашим посольством", - сказала Москалькова.

Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.