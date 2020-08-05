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Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
Временное отсутствие связи с Виктором Бутом, отбывающим 25-летний срок заключения в США, было связано с техническими проблемами и никаких событий, угрожающих... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:48
татьяна москалькова
виктор бут
сша
в мире
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РИА Новости
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татьяна москалькова, виктор бут, сша, в мире

Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом

16:47 05.08.2020 (обновлено: 16:48 05.08.2020)
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Временное отсутствие связи с Виктором Бутом, отбывающим 25-летний срок заключения в США, было связано с техническими проблемами и никаких событий, угрожающих его жизни и здоровью не произошло, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее об отсутствии связи с российским бизнесменом сообщила РИА Новости его жена Алла Бут. По ее словам, семья Бута и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли с ним связь, он не звонил домой с 22 июля. Защита Виктора Бута также не могла выйти с ним на связь.
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"Временное отсутствие связи с Виктором Бутом нас, конечно, тоже сильно взволновало. Но нам удалось выяснить, что его временное молчание и отсутствие информации о его состоянии было связано с техническими проблемами. Никаких событий, угрожающих его жизни и здоровью, к счастью не произошло. Остаюсь на связи с семьей Виктора и нашим посольством", - сказала Москалькова.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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