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Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok
Компания Facebook сообщила в среду, что запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:43
дональд трамп
microsoft corporation
китай
сша
технологии
в мире
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1
китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1400x0_80_0_0_15b4044cda8919e814af996d2a0b8017.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, microsoft corporation, китай, сша, технологии, в мире

Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok

16:43 05.08.2020
1087
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Компания Facebook сообщила в среду, что запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.
Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как "новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео". Размещая видео в публичном аккаунте, можно "выйти на аудиторию на глобальной сцене", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.
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