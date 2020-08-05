В Бейрут вылетел первый самолет МЧС с мобильным госпиталем

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый транспортный самолет Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут , где накануне прогремел мощный взрыв, с подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда " Центроспас " и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19. В ведомстве отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

"Первый самолет вылетел в Бейрут с подмосковного аэродрома "Жуковский", - сказал собеседник агентства.

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Кроме того, он имеет лабораторию крови. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в нем может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять койко-мест.

При необходимости госпиталь может десантироваться с транспортного самолета Ил-76ТД в составе аварийно-спасательного комплекса. Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - наводнениях и землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.

Врачи аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления оборудования и технического персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.