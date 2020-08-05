https://ria.ru/20200805/1575409686.html
В Бейрут вылетел первый самолет МЧС с мобильным госпиталем
Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, с... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:42
2020-08-05T16:56
взрыв в бейруте
коронавирус covid-19
россия
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МЧС России грузит в самолет машины для оказания помощи в Бейруте
Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне.
2020-08-05T16:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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взрыв в бейруте, коронавирус covid-19, россия, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС
России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут
, где накануне прогремел мощный взрыв, с подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас
" и лабораторией Роспотребнадзора
для выявления COVID-19. В ведомстве отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.
"Первый самолет вылетел в Бейрут с подмосковного аэродрома "Жуковский", - сказал собеседник агентства.
Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Кроме того, он имеет лабораторию крови. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в нем может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять койко-мест.
При необходимости госпиталь может десантироваться с транспортного самолета Ил-76ТД в составе аварийно-спасательного комплекса. Такая технология применяется при ЧС с большим числом пострадавших - наводнениях и землетрясениях. Госпиталь и грузы с применением специальных платформ П-7 и П-17 десантируются с высот 600-800 метров, а спасатели и медики - с высоты 800-1200 метров.
Врачи аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления оборудования и технического персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.
Госпиталь отряда "Центроспас" неоднократно привлекался к оказанию помощи пострадавшим в России и за рубежом. Его врачи, в частности, работали в Ленске, Каспийске, Турции, Афганистане, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, Югославии, Южной Осетии, Индии, Чили, а также на Гаити.