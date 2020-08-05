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https://ria.ru/20200805/1575409385.html
Комик Щербаков рассказал о ссорах с "доящей его" женой
Стендап-комик Алексей Щербаков заявил, что, несмотря на солидный заработок, он продолжает оставаться очень экономным человеком. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:36
алексей щербаков (комик)
культура
шоу-бизнес
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https://ria.ru/20200803/1575286655.html
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Комик с миллионами в банке позволяет супруге потратить 60р на молоко. Не смешно, а брезгливо.
26
Как интересно!!! Я прям читал взахлёб))))
14
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575406563_0:501:2048:1653_1400x0_80_0_0_737fbf5df753a118c96eb8c0f361962e.jpg
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алексей щербаков (комик), шоу-бизнес, общество

Комик Щербаков рассказал о ссорах с "доящей его" женой

16:35 05.08.2020 (обновлено: 18:36 05.08.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров / Алексей Щербаков
Алексей Щербаков
CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров /
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стендап-комик Алексей Щербаков заявил, что, несмотря на солидный заработок, он продолжает оставаться очень экономным человеком.
"Мне так приятно, когда я понимаю, что что-то сэкономил, что-то не потратил или не купил", — сказал он в интервью своему коллеге Дмитрию Романову.
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Он отметил, что может долго "ни рубля не тратить", чтобы накопить на желанную покупку. При этом юморист добавил, что на его счетах "лежат миллионы". Щербаков подчеркнул, что чем больше он стал зарабатывать, тем экономнее стал.
Комик рассказал, что супруга Елена пытается изменить его характер, "доит жесточайшим образом" и постоянно что-то "выпрашивает".
"Но от этого становится только хуже. Если я поддался и пошел ей что-то купил, что она просила, то я после этого точно вообще не куплю ничего себе и, скорее всего, очень долго не куплю и ей что-то еще", — пояснил Щербаков, отметив, что жена "просит все больше и больше".
По словам комика, из-за его прижимистости они с Еленой часто ссорятся. Супруга говорит, что у нее нет работы и если комик бросит ее, то она "совсем пропадет".
"Каждый раз в магазине звонит мне и спрашивает, можно ли пробить молоко. Я говорю: "Можно, пробивай". И перевожу ей 60 рублей на карту", — рассказал он.
При этом Щербаков подчеркнул, что никогда не экономит на детях.
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КультураАлексей Щербаков (комик)Шоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
Комик с миллионами в банке позволяет супруге потратить 60р на молоко. Не смешно, а брезгливо.
5 августа, 17:38
Денис Чистов
1920005
Как интересно!!! Я прям читал взахлёб))))
5 августа, 16:42
ВАВиктор А
770000
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