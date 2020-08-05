Комик Щербаков рассказал о ссорах с "доящей его" женой

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стендап-комик Стендап-комик Алексей Щербаков заявил, что, несмотря на солидный заработок, он продолжает оставаться очень экономным человеком.

"Мне так приятно, когда я понимаю, что что-то сэкономил, что-то не потратил или не купил", — сказал он в интервью своему коллеге Дмитрию Романову.

Он отметил, что может долго "ни рубля не тратить", чтобы накопить на желанную покупку. При этом юморист добавил, что на его счетах "лежат миллионы". Щербаков подчеркнул, что чем больше он стал зарабатывать, тем экономнее стал.

Комик рассказал, что супруга Елена пытается изменить его характер, "доит жесточайшим образом" и постоянно что-то "выпрашивает".

"Но от этого становится только хуже. Если я поддался и пошел ей что-то купил, что она просила, то я после этого точно вообще не куплю ничего себе и, скорее всего, очень долго не куплю и ей что-то еще", — пояснил Щербаков, отметив, что жена "просит все больше и больше".

По словам комика, из-за его прижимистости они с Еленой часто ссорятся. Супруга говорит, что у нее нет работы и если комик бросит ее, то она "совсем пропадет".

"Каждый раз в магазине звонит мне и спрашивает, можно ли пробить молоко. Я говорю: "Можно, пробивай". И перевожу ей 60 рублей на карту", — рассказал он.