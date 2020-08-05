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https://ria.ru/20200805/1575409052.html
Гузеева матом ответила хейтерам
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева выступила с обращением к хейтерам. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:30
культура
лариса гузеева
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
лариса гузеева, общество

Гузеева матом ответила хейтерам

16:30 05.08.2020
3203
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева выступила с обращением к хейтерам.
В начала опубликованного в Instagram поста артистка поблагодарила своих "прекрасных" подписчиков, после чего со словами "недорогие плохие люди" обратилась к хейтерам.
"Я сочувствую вам <…>. Ну, ладно молодые ублюдки, — сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но! Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, <…> (отстаньте. — Прим.ред.) от меня", — написала Гузеева.
Актриса известна резкой манерой общения в соцсетях. Так, например, ранее она назвала идиотами тех, кто критикует ее за появление в общественных местах без медицинской маски. Весной ведущая закрыла комментарии в Instagram и сообщила, что откроет их только после "смерти недоброжелателей".
Актриса Гузеева
13 июля, 12:55
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
451732325
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КультураЛариса ГузееваОбщество
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