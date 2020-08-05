Гузеева матом ответила хейтерам

"Я сочувствую вам <…>. Ну, ладно молодые ублюдки, — сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но! Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, <…> (отстаньте. — Прим.ред.) от меня", — написала Гузеева.