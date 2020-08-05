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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200805/1575408959.html
Более 100 специалистов Подмосковья получат "Социальную ипотеку"
В 2020 году 100 специалистов из научных и промышленных организаций Московской области примут участие в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье)

Более 100 специалистов Подмосковья получат "Социальную ипотеку"

16:29 05.08.2020
106
© РИА Новости / Андрей ПоповВид на жилые кварталы
Вид на жилые кварталы
© РИА Новости / Андрей Попов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В 2020 году 100 специалистов из научных и промышленных организаций Московской области примут участие в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
"Результаты отбора заявок были утверждены на заседании специальной комиссии. По итогам заседания был сформирован основной список получателей свидетельств на приобретение жилья, набравших максимальный балл за свои научные и профессиональные достижения", – отмечается в сообщении министерства.
По словам главы профильного ведомства Екатерины Зиновьевой, отбор прошли 100 специалистов из 30 научных и 32 промышленных организаций региона.
"Всего в этом году было получено более 200 заявок на получение соципотеки среди ученых и специалистов Московской области", – уточнила министр.
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