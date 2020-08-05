Более 100 специалистов Подмосковья получат "Социальную ипотеку"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В 2020 году 100 специалистов из научных и промышленных организаций Московской области примут участие в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал В 2020 году 100 специалистов из научных и промышленных организаций Московской области примут участие в программе "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

"Результаты отбора заявок были утверждены на заседании специальной комиссии. По итогам заседания был сформирован основной список получателей свидетельств на приобретение жилья, набравших максимальный балл за свои научные и профессиональные достижения", – отмечается в сообщении министерства.

По словам главы профильного ведомства Екатерины Зиновьевой, отбор прошли 100 специалистов из 30 научных и 32 промышленных организаций региона.