https://ria.ru/20200805/1575408843.html
Трамп заявил, что на подсчет голосов по почте уйдут годы
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае голосования по почте подсчет голосов в ряде штатов может занять годы. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:27
2020-08-05T16:27
дональд трамп
президентские выборы в сша
нью-йорк (штат)
вашингтон (город)
сша
невада
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575407496.html
https://ria.ru/20200719/1574537369.html
1
нью-йорк (штат)
вашингтон (город)
сша
невада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, президентские выборы в сша, нью-йорк (штат), вашингтон (город), сша, невада, в мире