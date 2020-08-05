Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575408843.html
Трамп заявил, что на подсчет голосов по почте уйдут годы
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае голосования по почте подсчет голосов в ряде штатов может занять годы. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:27
дональд трамп
президентские выборы в сша
нью-йорк (штат)
вашингтон (город)
сша
невада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
https://ria.ru/20200805/1575407496.html
https://ria.ru/20200719/1574537369.html
1
нью-йорк (штат)
вашингтон (город)
сша
невада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7521354e224aaf7c11dee0ca7fb92f29.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_3a3ba7f25e1edbaba217fc88bec95ab2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, президентские выборы в сша, нью-йорк (штат), вашингтон (город), сша, невада, в мире

Трамп заявил, что на подсчет голосов по почте уйдут годы

16:27 05.08.2020
162
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае голосования по почте подсчет голосов в ряде штатов может занять годы.

"Это могут быть многие месяцы. Может быть, и годы", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп
Вчера, 16:07
Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте
В качестве примера он привел штат Нью-Йорк, где подсчет голосов на демократических праймериз привел к нескольким неделям споров и пересчетов.
Он также обрушился на штат Невада, заявив, что его законы позволяют мошенничать с бюллетенями по почте. В то же время во вторник Трамп заявил, что считает безопасным голосование по почте во Флориде.
Ранее Трамп публично обсуждал вопрос о том, можно ли перенести ноябрьские выборы, на которых он баллотируется на второй срок. Как демократы, так и республиканцы в конгрессе высказались категорически против. При этом демократы добиваются удаленного голосования в большинстве штатов из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
19 июля, 08:00
США готовятся к госперевороту после выборов
360000
Обсудить 1
Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАНью-Йорк (штат)Вашингтон (город)СШАНевадаВ мире
Рекомендуем
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
Медведев назвал постоянный фактор современной жизни
Последствия взрыва в Бейруте
Русская церковь изучает, как помочь Бейруту после взрыва
Президент США Дональд Трамп
Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева матом ответила хейтерам
Рэпер Энди Картрайт с женой
Любовница рэпера Картрайта рассказала об отношениях погибшего с женой
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok
Здание Капитолия США
В США прокомментировали избирательную кампанию в Белоруссии
Последствия взрыва в Бейруте
Глава порта Бейрута заявил, что склада пиротехники у места взрыва не было
Участники факельного шествия националистов в Киеве
Патрушев рассказал, чей пример вдохновляет украинских националистов
Моргенштерн
Рэпер Моргенштерн пожалел о татуировках на лице
Последствия взрыва в Ливане
При взрыве в Бейруте погибли 108 человек
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Комитет ГД назвал разговор Зеленского и Лукашенко провокацией
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде сформировали делегацию для наблюдения за выборами в Белоруссии
Российский предприниматель Виктор Бут
Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
Вид на Ереван
Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, включая российские
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния