Трамп заявил, что на подсчет голосов по почте уйдут годы

Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте

Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте

Ранее Трамп публично обсуждал вопрос о том, можно ли перенести ноябрьские выборы, на которых он баллотируется на второй срок. Как демократы, так и республиканцы в конгрессе высказались категорически против. При этом демократы добиваются удаленного голосования в большинстве штатов из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.