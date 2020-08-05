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Медведев назвал постоянный фактор современной жизни
Такое явление, как фейк-ньюз, стало постоянным для современной жизни, верифицировать информацию стало сложнее, и благодаря новым технологиям скоро будет сложно... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:07
дмитрий медведев
единая россия
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев назвал постоянный фактор современной жизни

16:26 05.08.2020 (обновлено: 18:07 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Такое явление, как фейк-ньюз, стало постоянным для современной жизни, верифицировать информацию стало сложнее, и благодаря новым технологиям скоро будет сложно отличить реального человека от сконструированного виртуального образа, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Там, за океаном, один известный человек каждый день раз двадцать говорит "fake news". Можно по-разному к нему относиться, хотя он, понятно, президент крупнейшей страны и так далее, но ведь он здесь-то отчасти прав как минимум. Потому что это стало совершенно таким постоянным фактором нашей жизни, и это еще не все… Я говорил с телевизионщиками, говорил с продвинутыми людьми в этой сфере – скоро наступит время, когда будет очень тяжело отличить реального человека, который выступает, от виртуального образа, сконструированного на компьютере", - сказал Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".
Отвечая на вопрос, касающийся политической агитации в соцсетях, Медведев указал на сложность верификации информации, распространяемой таким образом.
"От вашего имени кто-нибудь открывает еще один аккаунт и там несет такую чушь, которая, естественно, бросает тень на вас и на партию. Это все распространяется, естественно, вы опровергаете, но, как вы знаете, по законам жанра, ваше опровержение прочитают пять процентов, а остальные будут уверены, что этот кандидат от "Единой России" - такой-сякой и так далее", - отметил он.
"Надо учитывать современные избирательные веяния, надо учитывать роль и место социальных сетей в нашей жизни, сомнений никаких нет. Но делать это нужно аккуратно, так, чтобы нам не разбалансировать избирательную систему. Где здесь правильный баланс – это нам всем предстоит узнать", - добавил Медведев.
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