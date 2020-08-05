Медведев назвал постоянный фактор современной жизни

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Такое явление, как фейк-ньюз, стало постоянным для современной жизни, верифицировать информацию стало сложнее, и благодаря новым технологиям скоро будет сложно отличить реального человека от сконструированного виртуального образа, считает председатель "Дмитрий Медведев. Такое явление, как фейк-ньюз, стало постоянным для современной жизни, верифицировать информацию стало сложнее, и благодаря новым технологиям скоро будет сложно отличить реального человека от сконструированного виртуального образа, считает председатель " Единой России

"Там, за океаном, один известный человек каждый день раз двадцать говорит "fake news". Можно по-разному к нему относиться, хотя он, понятно, президент крупнейшей страны и так далее, но ведь он здесь-то отчасти прав как минимум. Потому что это стало совершенно таким постоянным фактором нашей жизни, и это еще не все… Я говорил с телевизионщиками, говорил с продвинутыми людьми в этой сфере – скоро наступит время, когда будет очень тяжело отличить реального человека, который выступает, от виртуального образа, сконструированного на компьютере", - сказал Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".

Отвечая на вопрос, касающийся политической агитации в соцсетях, Медведев указал на сложность верификации информации, распространяемой таким образом.

"От вашего имени кто-нибудь открывает еще один аккаунт и там несет такую чушь, которая, естественно, бросает тень на вас и на партию. Это все распространяется, естественно, вы опровергаете, но, как вы знаете, по законам жанра, ваше опровержение прочитают пять процентов, а остальные будут уверены, что этот кандидат от "Единой России" - такой-сякой и так далее", - отметил он.