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Религия и мировоззрение
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Русская церковь изучает, как помочь Бейруту после взрыва
В Русской православной церкви обсуждают возможности предоставления помощи Антиохийской православной церкви в связи со взрывом в Бейруте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:25
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Русская церковь изучает, как помочь Бейруту после взрыва

16:25 05.08.2020
417
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Русской православной церкви обсуждают возможности предоставления помощи Антиохийской православной церкви в связи со взрывом в Бейруте, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
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"Мы в контакте с нашими партнерами в Антиохийской православной церкви, активно изучаем сложившуюся ситуацию и обсуждаем направления, на которых помощь со стороны Русской православной церкви представляется наиболее важной", - сказал Балашов.
По его словам, взрыв нанес тяжелые повреждения многим объектам Антиохийского патриархата в Бейруте, и "общий объем потерь пока еще только устанавливается".
В частности, отметил протоиерей, пострадали кафедральный собор святого Георгия, а также храм святого Георгия рядом с одноименным госпиталем Антиохийской церкви, храмы святого Димитрия, святого Николая, святой Екатерины и примыкающие к ним здания приходской инфраструктуры.
"Больница святого Георгия в значительной степени разрушена. Ее пациенты срочно перевезены в другие лечебные учреждения. Четыре медсестры погибли в результате взрыва", - пояснил представитель Русской церкви.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей от взрывов в Бейруте.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 07:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
2000115
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Религия и мировоззрениеРелигияМишель АунНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовБалашовБейрутЛиванВ мире
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