https://ria.ru/20200805/1575408687.html
Русская церковь изучает, как помочь Бейруту после взрыва
В Русской православной церкви обсуждают возможности предоставления помощи Антиохийской православной церкви в связи со взрывом в Бейруте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:25
2020-08-05T16:25
религия и мировоззрение
религия
мишель аун
новости - религия и мировоззрение
николай балашов
балашов
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395054_0:131:1272:847_1400x0_80_0_0_b229db83033159f942f8bd4b5a40ceaf.jpg
https://ria.ru/20200805/1575406809.html
https://ria.ru/20200805/1575381251.html
3
балашов
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395054_0:131:1272:847_1400x0_80_0_0_b229db83033159f942f8bd4b5a40ceaf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395054_0:12:1272:966_1400x0_80_0_0_a6090dd95819690e5bc47c019617097b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575395054_147:0:1125:978_1400x0_80_0_0_c532ecdb96b55da89045e4c3e7bdf68a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, мишель аун, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, балашов, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Русской православной церкви обсуждают возможности предоставления помощи Антиохийской православной церкви в связи со взрывом в Бейруте, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
"Мы в контакте с нашими партнерами в Антиохийской православной церкви, активно изучаем сложившуюся ситуацию и обсуждаем направления, на которых помощь со стороны Русской православной церкви представляется наиболее важной", - сказал Балашов.
По его словам, взрыв нанес тяжелые повреждения многим объектам Антиохийского патриархата в Бейруте, и "общий объем потерь пока еще только устанавливается".
В частности, отметил протоиерей, пострадали кафедральный собор святого Георгия, а также храм святого Георгия рядом с одноименным госпиталем Антиохийской церкви, храмы святого Димитрия, святого Николая, святой Екатерины и примыкающие к ним здания приходской инфраструктуры.
"Больница святого Георгия в значительной степени разрушена. Ее пациенты срочно перевезены в другие лечебные учреждения. Четыре медсестры погибли в результате взрыва", - пояснил представитель Русской церкви.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей от взрывов в Бейруте.