Русская церковь изучает, как помочь Бейруту после взрыва

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Русской православной церкви обсуждают возможности предоставления помощи Антиохийской православной церкви в связи со взрывом в Бейруте, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

"Мы в контакте с нашими партнерами в Антиохийской православной церкви, активно изучаем сложившуюся ситуацию и обсуждаем направления, на которых помощь со стороны Русской православной церкви представляется наиболее важной", - сказал Балашов.

По его словам, взрыв нанес тяжелые повреждения многим объектам Антиохийского патриархата в Бейруте, и "общий объем потерь пока еще только устанавливается".

В частности, отметил протоиерей, пострадали кафедральный собор святого Георгия, а также храм святого Георгия рядом с одноименным госпиталем Антиохийской церкви, храмы святого Димитрия, святого Николая, святой Екатерины и примыкающие к ним здания приходской инфраструктуры.

"Больница святого Георгия в значительной степени разрушена. Ее пациенты срочно перевезены в другие лечебные учреждения. Четыре медсестры погибли в результате взрыва", - пояснил представитель Русской церкви.