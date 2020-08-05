https://ria.ru/20200805/1575408439.html
Награждены призеры летнего онлайн-чемпионата конкурса "Цифровой прорыв"
Победителями онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:19
2020-08-05T16:19
россия
технологии
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Победителями онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - признаны 75 специалистов из различных регионов России, которые получат денежные призы и возможность попасть в финал конкурса, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Более 6 тысяч специалистов в сфере анализа больших данных и машинного обучения с 25 июня по 25 июля создавали решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа. Все кейсы, предоставленные партнерами конкурса, связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный интеллект.
"Всего участники создали 4415 работающих решений. Призовой фонд в два миллиона рублей и возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" получили 75 человек – по 25 в каждой из трех номинаций. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Онлайн-чемпионат проходил на технологической платформе Mail.ru Group, его финал завершил летний IT-марафон "Цифрового прорыва", в рамках которого также состоялось два онлайн-хакатона. Первое мероприятие в рамках полуфинала конкурса состоится 21 августа в Ростове-на-Дону
. Серия 48-часовых хакатонов в уникальном формате онлайн+офлайн пройдет в крупнейших IT-хабах восьми федеральных округов.