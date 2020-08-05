Награждены призеры летнего онлайн-чемпионата конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Победителями онлайн-чемпионата для индивидуальных участников всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - признаны 75 специалистов из различных регионов России, которые получат денежные призы и возможность попасть в финал конкурса, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Более 6 тысяч специалистов в сфере анализа больших данных и машинного обучения с 25 июня по 25 июля создавали решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа. Все кейсы, предоставленные партнерами конкурса, связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный интеллект.

"Всего участники создали 4415 работающих решений. Призовой фонд в два миллиона рублей и возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" получили 75 человек – по 25 в каждой из трех номинаций. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.