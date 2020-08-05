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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:30
алексей гришин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей гришин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

16:18 05.08.2020 (обновлено: 17:30 05.08.2020)
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© Фото : Министерство строительства Самарской области Алексей Гришин
Алексей Гришин
© Фото : Министерство строительства Самарской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
Мужчину доставили в Саранск. Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК Мордовии (Гришин — уроженец республики), его подозревают в преднамеренном банкротстве одного из предприятий.
Еще во вторник Алексей Гришин был указан проректором управления материально-технического и организационного обеспечения МГУ (соответствующая информация сохранилась в версии страницы из кэша Google), однако сегодня его имя отсутствует на официальном сайте университета. При этом на странице не указан начальник управления, а только его заместитель.
Гришин числится соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит ООО "СДС-Управление строительства", сообщается на сайте регионального главка СК.
По версии следствия, руководство "СДС-Управление строительства" ради собственной выгоды заключило договор цессии, по которому право требования ранее образовавшегося долга в 865 миллионов рублей с ООО "Мордовдевелопмент" передали другой коммерческой организации. Она, в свою очередь, получила от должника простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей, однако эту сделку следователи считают фиктивной.
Арбитражный суд Республики Мордовии признал "СДС-Управление строительства" банкротом. Ущерб кредиторам оценили в 183 миллиона рублей.
Ранее по уголовному делу задержали двоих мужчин, в том числе исполняющего обязанности директора строительной организации. По решению суда их поместили под домашний арест.
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