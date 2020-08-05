В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина

Мужчину доставили в Саранск. Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК Мордовии (Гришин — уроженец республики), его подозревают в преднамеренном банкротстве одного из предприятий.

Еще во вторник Алексей Гришин был указан проректором управления материально-технического и организационного обеспечения МГУ (соответствующая информация сохранилась в версии страницы из кэша Google), однако сегодня его имя отсутствует на официальном сайте университета. При этом на странице не указан начальник управления, а только его заместитель.

Гришин числится соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит ООО "СДС-Управление строительства", сообщается на сайте регионального главка СК.

По версии следствия, руководство "СДС-Управление строительства" ради собственной выгоды заключило договор цессии, по которому право требования ранее образовавшегося долга в 865 миллионов рублей с ООО "Мордовдевелопмент" передали другой коммерческой организации. Она, в свою очередь, получила от должника простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей, однако эту сделку следователи считают фиктивной.

Арбитражный суд Республики Мордовии признал "СДС-Управление строительства" банкротом. Ущерб кредиторам оценили в 183 миллиона рублей.