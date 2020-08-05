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Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, включая российские
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе, сообщили в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:00
общество
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общество, армен саркисян, ртр планета, ереван, армения, в мире

Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, включая российские

16:13 05.08.2020 (обновлено: 17:00 05.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 5 авг — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят национальным собранием (парламентом) Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.
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"Президент Армении подписал сегодня закон "Об аудиовизуальных медиа", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
В администрации президента заявили, что закон соответствует конституции. При этом отмечается, что для его полноценной реализации необходимо своевременное выполнение предусмотренных переходными положениями мероприятий — в частности, заключение соответствующих межправительственных соглашений, принятие подзаконных нормативных актов.
Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян сообщила РИА Новости, что иностранные телеканалы в данный момент лицензированы и будут действовать как минимум до 20 января 2021 года, когда истекает срок их лицензии. "Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров", — сказала Дохикян.
В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
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Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности. Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений. В интервью Sputnik Армения Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу России, "и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны".
Ранее посольство России в Ереване распространило заявление, в котором отметило, что новый законопроект "Об аудиовизуальных медиа", принятый парламентом Армении в первом чтении, скажется на судьбе российских телеканалов. В диппредставительстве отметили, что принятие законопроекта приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства, в новых условиях иностранные вещатели смогут транслироваться в общественном мультиплексе только на основе межгосударственного договора. Как подчеркнули в посольстве, в первую очередь идет речь о российских телеканалах.
По мнению диппредставительства, из-за нововведения нужно будет договариваться о новых "правилах игры", которые, по его предположению, будет предлагать Ереван. В заявлении отмечалось, что российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу и ждет ответа армянских партнеров.
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ОбществоАрмен СаркисянРТР ПланетаЕреванАрменияВ мире
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