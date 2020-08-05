https://ria.ru/20200805/1575407633.html
В Совфеде сформировали делегацию для наблюдения за выборами в Белоруссии
В Совфеде сформирована делегация для наблюдения за выборами президента Белоруссии 9 августа, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:09
2020-08-05T16:09
президентская кампания в белоруссии
алексей кондратьев
сергей митин
сергей мартынов (политик)
минск
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200805/1575404101.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, алексей кондратьев, сергей митин, сергей мартынов (политик), минск, белоруссия, политика