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В Совфеде сформировали делегацию для наблюдения за выборами в Белоруссии
В Совфеде сформирована делегация для наблюдения за выборами президента Белоруссии 9 августа, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:09
президентская кампания в белоруссии
алексей кондратьев
сергей митин
сергей мартынов (политик)
минск
белоруссия
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, алексей кондратьев, сергей митин, сергей мартынов (политик), минск, белоруссия, политика

В Совфеде сформировали делегацию для наблюдения за выборами в Белоруссии

16:09 05.08.2020
221
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Совфеде сформирована делегация для наблюдения за выборами президента Белоруссии 9 августа, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Ожидается, что возглавит делегацию вице-спикер СФ Николай Журавлев. Кроме него в делегацию как от Совфеда, так и по линии парламентских организаций войдут сенаторы Александр Башкин, Олег Мельниченко, Сергей Мартынов, Алексей Кондратьев, Александр Вайнберг, Сергей Митин, Владимир Круглый.
Парламентарии планируют отправиться в Минск 7 августа автотранспортом.
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