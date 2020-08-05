Патрушев рассказал, чей пример вдохновляет украинских националистов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Современные радикальные украинские националисты, выступающие, по сути, за создание на Украине нацистского государства, в своем русофобстве вдохновляются примерами гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через сто лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран", - отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Особенно ярко это проявилось на Украине, где на ведущие роли в политике после событий 2014 года прорвались такие неонацистские организации, как "Свобода"*, УНА-УНСО*, "Правый сектор"*, "Национальный корпус"*, "Добровольческий Рух ОУН"*. Их лидеры выступают за построение на Украине "корпоративно-синдикалистского", а по сути нацистского государства", - добавил секретарь Совбеза РФ.
По словам Патрушева, русофобия, которую эти организации унаследовали от украинских пособников фашистов 1930-1940 годов, навязывается братскому народу.
"Вдохновляясь примерами нацистской Германии, украинские неонацисты громят магазины с вывесками на русском языке, сжигают русскоязычные книги, а иногда и людей — как активистов "Антимайдана" в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Украинские радикалы запугивают своих сограждан, мешают нормальным общественно-политическим процессам", - отметил Патрушев.
* Запрещенные в России экстремистские организации