https://ria.ru/20200805/1575407123.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 12 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 12,4 копейки - до 86,625 рубля, курс доллара уменьшился на 10 копеек - до 73,2806 рубля, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:00
2020-08-05T16:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_0:97:3073:1826_1400x0_80_0_0_6429159274488d57de809274c458865d.jpg
https://ria.ru/20200731/1575183098.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_0:97:3073:1826_1400x0_80_0_0_6429159274488d57de809274c458865d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_342:0:3073:2048_1400x0_80_0_0_07b3233e7ef407e404e2447d897801b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_697:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_c5cf45535e74b571c1d0ac0c7e956ab8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика