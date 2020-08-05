Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200805/1575407123.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 12 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 12,4 копейки - до 86,625 рубля, курс доллара уменьшился на 10 копеек - до 73,2806 рубля, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_0:97:3073:1826_1400x0_80_0_0_6429159274488d57de809274c458865d.jpg
https://ria.ru/20200731/1575183098.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_0:97:3073:1826_1400x0_80_0_0_6429159274488d57de809274c458865d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_342:0:3073:2048_1400x0_80_0_0_07b3233e7ef407e404e2447d897801b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_697:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_c5cf45535e74b571c1d0ac0c7e956ab8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на 12 копеек

16:00 05.08.2020
1027
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 12,4 копейки - до 86,625 рубля, курс доллара уменьшился на 10 копеек - до 73,2806 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 0,1 копейки, составив 79,28558 рубля.
Доллары
31 июля, 08:00
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
341034
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте
Российские рубли
Рубль перешел к снижению к доллару и евро
Электронное табло с курсами валют в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 72 копейки
Участники факельного шествия националистов в Киеве
Патрушев рассказал, чей пример вдохновляет украинских националистов
Российские рубли
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Алексей Гришин
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Электронное табло с символикой евро в Москве
Официальный курс евро на вторник снизился на шесть копеек
Сотрудник полиции
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния