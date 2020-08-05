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В Москве начали демонтаж гранитной облицовки Большого Каменного моста
В рамках проведения капремонта Большого Каменного моста в Москве начался демонтаж гранитных плит облицовки сооружения, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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петр бирюков, москва

В Москве начали демонтаж гранитной облицовки Большого Каменного моста

15:59 05.08.2020
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© Комплекс городского хозяйства МосквыКапитальный ремонт Большого Каменного моста
Капитальный ремонт Большого Каменного моста
© Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В рамках проведения капремонта Большого Каменного моста в Москве начался демонтаж гранитных плит облицовки сооружения, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Он отметил, что работы по ремонту моста стартовали 11 июля. В настоящее время в них задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники.
"В общей сложности планируется демонтировать и направить на реставрацию порядка 4,5 тысяч квадратных метров гранита. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра также отметил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части сооружения снято более восьми тысяч квадратных метров асфальта, разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега, гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой, бетонное основание и ограждение, чугунные элементы которого отправлены на реставрацию.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ходе капремонта мост фактически пересоберут заново. При этом во время проведения работ он продолжает функционировать, движение автотранспорта ограничено частично.
Капитальный ремонт Большого Каменного моста
4 августа, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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"Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста", - пояснил Бирюков.
Он сообщил, что работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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