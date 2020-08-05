В Москве начали демонтаж гранитной облицовки Большого Каменного моста

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В рамках проведения капремонта Большого Каменного моста в В рамках проведения капремонта Большого Каменного моста в Москве начался демонтаж гранитных плит облицовки сооружения, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков

Он отметил, что работы по ремонту моста стартовали 11 июля. В настоящее время в них задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники.

"В общей сложности планируется демонтировать и направить на реставрацию порядка 4,5 тысяч квадратных метров гранита. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста", - сообщил Бирюков.

Заместитель мэра также отметил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части сооружения снято более восьми тысяч квадратных метров асфальта, разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега, гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой, бетонное основание и ограждение, чугунные элементы которого отправлены на реставрацию.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ходе капремонта мост фактически пересоберут заново. При этом во время проведения работ он продолжает функционировать, движение автотранспорта ограничено частично.

"Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста", - пояснил Бирюков.