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В Совфеде считают, что Лукашенко не выдаст российских граждан Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли согласится передать задержанных россиян Украине, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:51
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
украина
задержание россиян в белоруссии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153117/87/1531178755_0:183:2990:1865_1400x0_80_0_0_0ccd045f8b6661378f3aa9a816390f7b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, украина, задержание россиян в белоруссии, в мире

В Совфеде считают, что Лукашенко не выдаст российских граждан Украине

15:51 05.08.2020
1499
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли согласится передать задержанных россиян Украине, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что главы Украины и Белоруссии обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину.
"Я не исключаю, что Зеленский мог просить Лукашенко о выдаче граждан РФ Украине", - сказал Джабаров.
Вместе с тем, по мнению сенатора, глава Белоруссии "вряд ли согласится на экстрадицию граждан РФ, поскольку это, по сути, поставит крест на Союзном государстве".
В результате подобный поступок сослужит плохую службу всей Белоруссии, сказал законодатель.
"Я надеюсь, что Лукашенко не пойдет на этот шаг, потому что речь идет о российских гражданах", - подчеркнул он.
По мнению Джабарова, украинские СМИ сейчас будут всячески раздувать эту тему, "чтобы вбить кол между Россией и Белоруссией".
Сенатор также полагает, что после президентских выборов в Белоруссии, намеченных на 9 августа, эта ситуация успокоится.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в минувшую пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Отмечалось, что Киев готовит экстрадиционные документы по задержанным гражданам.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 14:34
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
3 августа, 16:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Консул рассказал о встрече с задержанными в Белоруссии россиянами
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияУкраинаЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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