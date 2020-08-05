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Медведев посоветовал единороссам чаще общаться с людьми вживую
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев посоветовал своим коллегам чаще общаться с людьми вживую, чтобы добиться успехов на политическом поприще, и... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:07
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев посоветовал единороссам чаще общаться с людьми вживую

15:50 05.08.2020 (обновлено: 18:07 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев посоветовал своим коллегам чаще общаться с людьми вживую, чтобы добиться успехов на политическом поприще, и отметил, что никакие онлайн-сервисы не заменят живого общения.
"Видеоконференцсвязь - это хорошо, не нужно чиновников тащить, можно связаться с губернатором, который находится на другой точке нашей страны… но живое общение есть живое общение", - сказал Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап", которая прошла в среду под открытым небом в парке.
"По возможности, если вы хотите добиться политических успехов, а я уверен, что вы хотите, и выражаю надежду, что добьетесь, вы живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках. Желаю вам успехов в этом", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
20 февраля 2019, 13:09Послание президента России Федеральному собранию — 2019
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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