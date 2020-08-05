Медведев посоветовал единороссам чаще общаться с людьми вживую

"Видеоконференцсвязь - это хорошо, не нужно чиновников тащить, можно связаться с губернатором, который находится на другой точке нашей страны… но живое общение есть живое общение", - сказал Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап", которая прошла в среду под открытым небом в парке.