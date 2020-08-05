https://ria.ru/20200805/1575406503.html
Медведев посоветовал единороссам чаще общаться с людьми вживую
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев посоветовал своим коллегам чаще общаться с людьми вживую, чтобы добиться успехов на политическом поприще, и... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:50
2020-08-05T18:07
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество