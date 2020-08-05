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Российский посол рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте на достаточно удалённом расстоянии ощущался как землетрясение, рассказал РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Засыпкин. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:52
взрыв в бейруте
александр засыпкин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, александр засыпкин, бейрут, ливан, в мире

Российский посол рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте

15:46 05.08.2020 (обновлено: 15:52 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия взрыва в Бейруте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрыв в Бейруте на достаточно удалённом расстоянии ощущался как землетрясение, рассказал РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.
"У нас, как и у всех жителей, находившихся на достаточно удаленном расстоянии, было вначале ощущение, что началось землетрясение, а затем был удар взрывной волны, который выбил окна, двери. В основном людей порезали вылетевшие стекла. Но чем ближе к эпицентру взрыва, тем больше разрушений, вплоть до обрушения домов. Все это ужасно",- сказал посол.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.
По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.
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Взрыв в БейрутеАлександр ЗасыпкинБейрутЛиванВ мире
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