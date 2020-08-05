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В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша
"Микроскопические" следы гашиша нашли в автомобиле актера Михаила Ефремова, на котором он попал в аварию в центре Москвы, следует из материалов уголовного дела, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:44
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575405173.html
И что??? Нашли, что это даказывает??? Только то, что в ней употребляли гашиш, а вот когда, кто и сколько - это не говорит! У меня тоже можно найти следы моей крови в машине, ввиду того, что я порезался и полез за аптечкой, что бы бинт достать, палец перевязать, но это не говорит о том, что я расчленил там кого-либо и плохо помыл салон!
33
Уже надоели с этим дедом. Давайте про каждого алконаркомана писать срочные новости 😡
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662524_0:42:1276:760_1400x0_80_0_0_020843470781658b690c56c91c7e5a91.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша

15:44 05.08.2020
37869
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Микроскопические" следы гашиша нашли в автомобиле актера Михаила Ефремова, на котором он попал в аварию в центре Москвы, следует из материалов уголовного дела, озвученных прокурором.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, таким образом гособвинение может доказывать тот факт, что Ефремов употреблял наркотики в автомобиле, хотя по уголовному делу о сбыте наркотиков он проходит как свидетель.
"В автомобиле Ефремова обнаружены микроскопические следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла [и других видов наркотиков, получаемых из конопли]", — заявила прокурор.
Тем не менее, согласно экспертизе, на футболке и в сумке Ефремова таких следов не нашли.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И что??? Нашли, что это даказывает??? Только то, что в ней употребляли гашиш, а вот когда, кто и сколько - это не говорит! У меня тоже можно найти следы моей крови в машине, ввиду того, что я порезался и полез за аптечкой, что бы бинт достать, палец перевязать, но это не говорит о том, что я расчленил там кого-либо и плохо помыл салон!
5 августа, 16:05
артур царев
7100025
Уже надоели с этим дедом. Давайте про каждого алконаркомана писать срочные новости 😡
5 августа, 16:03
AIAlexander Ivanov
1720006
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