https://ria.ru/20200805/1575406155.html
В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша
"Микроскопические" следы гашиша нашли в автомобиле актера Михаила Ефремова, на котором он попал в аварию в центре Москвы, следует из материалов уголовного дела, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:44
2020-08-05T15:44
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575405173.html
артур царев
И что??? Нашли, что это даказывает??? Только то, что в ней употребляли гашиш, а вот когда, кто и сколько - это не говорит! У меня тоже можно найти следы моей крови в машине, ввиду того, что я порезался и полез за аптечкой, что бы бинт достать, палец перевязать, но это не говорит о том, что я расчленил там кого-либо и плохо помыл салон!
33
Alexander Ivanov
Уже надоели с этим дедом. Давайте про каждого алконаркомана писать срочные новости 😡
25
10
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия