В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Микроскопические" следы гашиша нашли в автомобиле актера "Микроскопические" следы гашиша нашли в автомобиле актера Михаила Ефремова , на котором он попал в аварию в центре Москвы , следует из материалов уголовного дела, озвученных прокурором.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, таким образом гособвинение может доказывать тот факт, что Ефремов употреблял наркотики в автомобиле, хотя по уголовному делу о сбыте наркотиков он проходит как свидетель.

"В автомобиле Ефремова обнаружены микроскопические следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла [и других видов наркотиков, получаемых из конопли]", — заявила прокурор.