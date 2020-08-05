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В Воронеже отравившиеся спиртом школьники попали в больницу
Трое воронежских школьников в возрасте от девяти до 12 лет отравились спиртными напитками, двое их них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает в среду... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:44
2020-08-05T16:10
воронеж
происшествия
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РИА Новости
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воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Трое воронежских школьников в возрасте от девяти до 12 лет отравились спиртными напитками, двое их них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает в среду прокуратура области.
Инцидент, как сообщается, произошел вечером 4 августа.
"Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторный Воронежа
. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии Областной детской клинической больницы №1, где им оказана экстренная медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, задействовав сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу. В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики Железнодорожного района, действиям родителей пострадавших детей. Также устанавливаются лица, у которых школьники приобрели спиртное.