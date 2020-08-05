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В Воронеже отравившиеся спиртом школьники попали в больницу
Трое воронежских школьников в возрасте от девяти до 12 лет отравились спиртными напитками, двое их них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает в среду... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:10
воронеж
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воронеж, происшествия

В Воронеже отравившиеся спиртом школьники попали в больницу

15:44 05.08.2020 (обновлено: 16:10 05.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Трое воронежских школьников в возрасте от девяти до 12 лет отравились спиртными напитками, двое их них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает в среду прокуратура области.
Инцидент, как сообщается, произошел вечером 4 августа.
"Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторный Воронежа. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии Областной детской клинической больницы №1, где им оказана экстренная медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, задействовав сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу. В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики Железнодорожного района, действиям родителей пострадавших детей. Также устанавливаются лица, у которых школьники приобрели спиртное.
Полицейский
29 июня, 11:11
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