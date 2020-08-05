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Медведев поддержал идею создания движения волонтеров-экологов
Необходимо создать мощное движение волонтеров-экологов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив, что это задача политической... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:06
россия
волонтеры
дмитрий медведев
единая россия
общество
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РИА Новости
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россия, волонтеры, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев поддержал идею создания движения волонтеров-экологов

15:54 05.08.2020 (обновлено: 18:06 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Необходимо создать мощное движение волонтеров-экологов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив, что это задача политической партии.
Медведев в среду проводит встречу с участниками партийного проекта "ПолитСтартап", участвующими в выборах различного уровня в 2020 году. В этом году председатель партии впервые стал наставником для нескольких участников проекта, которые представили предложения в программные документы "Единой России" об усовершенствовании системы оценки нуждаемости при определении новых мер поддержки граждан, регулировании тарифов ЖКХ и так далее.
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"Если мы смогли таким образом создать современное волонтерское движение, то его и дальше нужно использовать на благие цели. Это в том числе экология. Экологическая политика, экологические вопросы уже очень давно переместились в эпицентр нашей жизни... Давайте этому придадим новый импульс. Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать, как, надо какую-то организацию дополнительно создать... Нам нужно не просто создать движение, а мощное движение, потому что это задача политической партии", - сказал Медведев в ходе встречи, комментируя предложение одного из участников партпроекта.
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РоссияВолонтерыДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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