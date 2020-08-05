https://ria.ru/20200805/1575405834.html
Медведев поддержал идею создания движения волонтеров-экологов
Необходимо создать мощное движение волонтеров-экологов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив, что это задача политической... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:54
2020-08-05T18:06
россия
волонтеры
дмитрий медведев
единая россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, волонтеры, дмитрий медведев, единая россия, общество
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Необходимо создать мощное движение волонтеров-экологов, заявил председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
, отметив, что это задача политической партии.
Медведев в среду проводит встречу с участниками партийного проекта "ПолитСтартап", участвующими в выборах различного уровня в 2020 году. В этом году председатель партии впервые стал наставником для нескольких участников проекта, которые представили предложения в программные документы "Единой России" об усовершенствовании системы оценки нуждаемости при определении новых мер поддержки граждан, регулировании тарифов ЖКХ и так далее.
"Если мы смогли таким образом создать современное волонтерское движение, то его и дальше нужно использовать на благие цели. Это в том числе экология. Экологическая политика, экологические вопросы уже очень давно переместились в эпицентр нашей жизни... Давайте этому придадим новый импульс. Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать, как, надо какую-то организацию дополнительно создать... Нам нужно не просто создать движение, а мощное движение, потому что это задача политической партии", - сказал Медведев в ходе встречи, комментируя предложение одного из участников партпроекта.