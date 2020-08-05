Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера Михаила Ефремова . Это говорит о том, что именно актер управлял автомобилем, заявила прокурор в Пресненском суде Москвы , где началось слушание дела по существу.

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.

В машине актера также обнаружили "микроскопические" следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла.

Анализы крови артиста после ДТП показали наличие следов кокаина и марихуаны.

Ранее защита Ефремова заявляла, что артист точно был в машине в момент ДТП, но не доказано, что за рулем. Сам актер сказал, что вовсе не запомнил события того вечера. Он не согласился с обвинениями.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

На слушаниях в Пресненском суде выступили два сотрудника ДПС, работавших на месте аварии в тот вечер. Один из инспекторов сообщил, что артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.

При этом, как заявил свидетель, Ефремов сам согласился пройти процедуру, хотя в суде актер заявил, что этого не помнит. Другой полицейский сказал, что артист на месте аварии признался, что лично управлял автомобилем.

Ранее во время следствия Ефремов уже отказывался признавать вину в ДТП, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.