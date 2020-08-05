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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера Михаила Ефремова. Это говорит о том, что именно... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:07
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575402422.html
Смешно: "обнаружены БАКТЕРИАЛЬНЫЕ клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову" - у бактериальных клеток собственное ДНК. И если оно совпадает с ефремовским - значит, Ефремов - бактерия! )))
225
Там было еще очень много свидетелей ДТП + съемки с регистраторов других машин, так что доказательств что именно он был за рулем должно быть достаточно.
216
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

15:31 05.08.2020 (обновлено: 16:07 05.08.2020)
125886
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера Михаила Ефремова. Это говорит о том, что именно актер управлял автомобилем, заявила прокурор в Пресненском суде Москвы, где началось слушание дела по существу.
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Вчера, 15:16
У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина
В машине актера также обнаружили "микроскопические" следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла.
Анализы крови артиста после ДТП показали наличие следов кокаина и марихуаны.
Ранее защита Ефремова заявляла, что артист точно был в машине в момент ДТП, но не доказано, что за рулем. Сам актер сказал, что вовсе не запомнил события того вечера. Он не согласился с обвинениями.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Вчера, 14:38
Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова
На слушаниях в Пресненском суде выступили два сотрудника ДПС, работавших на месте аварии в тот вечер. Один из инспекторов сообщил, что артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
При этом, как заявил свидетель, Ефремов сам согласился пройти процедуру, хотя в суде актер заявил, что этого не помнит. Другой полицейский сказал, что артист на месте аварии признался, что лично управлял автомобилем.
Ранее во время следствия Ефремов уже отказывался признавать вину в ДТП, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
9182216114329
Обсудить 71
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Смешно: "обнаружены БАКТЕРИАЛЬНЫЕ клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову" - у бактериальных клеток собственное ДНК. И если оно совпадает с ефремовским - значит, Ефремов - бактерия! )))
5 августа, 15:43
Богдан
369201096
Там было еще очень много свидетелей ДТП + съемки с регистраторов других машин, так что доказательств что именно он был за рулем должно быть достаточно.
5 августа, 15:37
Антон Р
21402000
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