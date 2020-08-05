https://ria.ru/20200805/1575405173.html
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения со стороны артиста. Видео опубликовал... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:27
2020-08-05T15:27
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575404768_0:23:1561:901_1400x0_80_0_0_201c8db52f1e23a3b9ea2c5c2a83ac1c.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский
хрюкнул в ответ на обвинения со стороны артиста. Видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ
"
Ранее актер пожаловался на юриста после его рассказов о том, что тот в суде "молчал и похрюкивал".
В ответ на вопрос журналистки об отношении к обвинениям со стороны Ефремова, Добровинский хрюкнул.
"Это ответ "Спартаку", он болельщик "Спартака". А если бы он болел за ЦСКА...", — пояснил адвокат родных погибшего.
ДТП в центре Москвы
Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.