Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575405173.html
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения со стороны артиста. Видео опубликовал... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:27
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575404768_0:23:1561:901_1400x0_80_0_0_201c8db52f1e23a3b9ea2c5c2a83ac1c.png
https://ria.ru/20200805/1575402571.html
https://ria.ru/20200801/1575254623.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575404768_0:23:1561:901_1400x0_80_0_0_201c8db52f1e23a3b9ea2c5c2a83ac1c.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575404768_56:0:1257:901_1400x0_80_0_0_b4c66a2a105e6c5c0326f295efaa570e.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575404768_206:0:1107:901_1400x0_80_0_0_5d9edf08d7306e8bc9e57ab8ccde267f.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова

15:27 05.08.2020
19624
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения со стороны артиста. Видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ"
Ранее актер пожаловался на юриста после его рассказов о том, что тот в суде "молчал и похрюкивал".
В ответ на вопрос журналистки об отношении к обвинениям со стороны Ефремова, Добровинский хрюкнул.
"Это ответ "Спартаку", он болельщик "Спартака". А если бы он болел за ЦСКА...", — пояснил адвокат родных погибшего.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Вчера, 14:41
Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП

ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.
Иван Охлобыстин
1 августа, 14:14
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
335223825
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Зенитный ракетный комплекс С-400
Минобороны получило еще один полк С-400
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В машине Ефремова после ДТП нашли следы гашиша
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
Италия
В Италии заинтересовалось покупкой острова сыном украинского магната
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Ефремов сидит в зале суда на первом заседании по существу уголовного дела
Ефремов отказался признать вину в ДТП
Последствия взрыва в Бейруте
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Алексей Гришин
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Телевизор
Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма
Адвокат потерпевших по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin
Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния