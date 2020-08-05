Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения со стороны артиста. Видео опубликовал телеканал " РЕН ТВ

Ранее актер пожаловался на юриста после его рассказов о том, что тот в суде "молчал и похрюкивал".

В ответ на вопрос журналистки об отношении к обвинениям со стороны Ефремова, Добровинский хрюкнул.

"Это ответ "Спартаку", он болельщик "Спартака". А если бы он болел за ЦСКА...", — пояснил адвокат родных погибшего.

ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.