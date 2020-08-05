Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

"Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии – вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные", - заявил Медведев, говоря о ситуации в Белоруссии в преддверии выборов.