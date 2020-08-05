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Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России
Попытки в Белоруссии вылепить образ врага из России и с его помощью добиться политического результата вызывают чувство обиды, это печально и будет иметь... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:06
россия
дмитрий медведев
единая россия
минск
белоруссия
в мире
политика
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россия, дмитрий медведев, единая россия, минск, белоруссия, в мире, политика

Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

15:27 05.08.2020 (обновлено: 18:06 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Попытки в Белоруссии вылепить образ врага из России и с его помощью добиться политического результата вызывают чувство обиды, это печально и будет иметь печальные последствия, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в этом году в выборах разного уровня, он подчеркнул, что сегодня отношения Москвы с Минском, Союзное государство и интеграция стали "мелкой разменной монетой" в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
"Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии – вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные", - заявил Медведев, говоря о ситуации в Белоруссии в преддверии выборов.

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