Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Попытки в Белоруссии вылепить образ врага из России и с его помощью добиться политического результата вызывают чувство обиды, это печально и будет иметь печальные последствия, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии – вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные", - заявил Медведев, говоря о ситуации в Белоруссии в преддверии выборов.
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