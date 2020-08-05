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В Италии заинтересовалось покупкой острова сыном украинского магната
Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что ведомство изучает обстоятельства приобретения сыном известного украинского промышленника и политика... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:26
дарио франческини
вячеслав богуслаев
мотор сич
италия
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дарио франческини, вячеслав богуслаев, мотор сич, италия, украина, в мире

В Италии заинтересовалось покупкой острова сыном украинского магната

15:26 05.08.2020
10244
CC0 / OrcaTec / Италия
Италия
CC0 / OrcaTec /
Италия. Архивное фото
РИМ, 5 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что ведомство изучает обстоятельства приобретения сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева острова Галлинара.
"Компетентные органы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наше преимущественное право на покупку", - сказал он в комментарии миланской газете Corriere della Sera.
Ранее местные СМИ сообщили, что находящийся в Лигурийском море остров Галлинара в июле был приобретен сыном одного наиболее богатых людей Украины Вячеслава Богуслаева Александром.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы остров такой красоты был доступен каждому", - сказал министр.
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В этой связи издание пишет, что "последнее слово в продаже Галлинары, возможно, еще не написано" в свете того, что остров с 1989 года имеет статус природного парка и процесс его продажи, таким образом, должен иметь ограничения.
Corriere della Sera писала, сделка на сумму более 10 миллионов евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло.
Авторитетное издание утверждает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако, но имеющего гражданство островного государства Гренада. По данным газеты, это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич".
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Дарио ФранческиниВячеслав БогуслаевМотор СичИталияУкраинаВ мире
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