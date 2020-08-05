В Италии заинтересовалось покупкой острова сыном украинского магната

"Компетентные органы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наше преимущественное право на покупку", - сказал он в комментарии миланской газете Corriere della Sera

Ранее местные СМИ сообщили, что находящийся в Лигурийском море остров Галлинара в июле был приобретен сыном одного наиболее богатых людей Украины Вячеслава Богуслаева Александром.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы остров такой красоты был доступен каждому", - сказал министр.

В этой связи издание пишет, что "последнее слово в продаже Галлинары, возможно, еще не написано" в свете того, что остров с 1989 года имеет статус природного парка и процесс его продажи, таким образом, должен иметь ограничения.

Corriere della Sera писала, сделка на сумму более 10 миллионов евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта Лигурии , которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло

Авторитетное издание утверждает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако , но имеющего гражданство островного государства Гренада . По данным газеты, это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей – запорожским " Мотор Сич ".