В Италии заинтересовалось покупкой острова сыном украинского магната

РИМ, 5 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что ведомство изучает обстоятельства приобретения сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева острова Галлинара.
"Компетентные органы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наше преимущественное право на покупку", - сказал он в комментарии миланской газете Corriere della Sera.
Ранее местные СМИ сообщили, что находящийся в Лигурийском море остров Галлинара в июле был приобретен сыном одного наиболее богатых людей Украины Вячеслава Богуслаева Александром.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы остров такой красоты был доступен каждому", - сказал министр.
В этой связи издание пишет, что "последнее слово в продаже Галлинары, возможно, еще не написано" в свете того, что остров с 1989 года имеет статус природного парка и процесс его продажи, таким образом, должен иметь ограничения.
Corriere della Sera писала, сделка на сумму более 10 миллионов евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло.
Авторитетное издание утверждает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако, но имеющего гражданство островного государства Гренада. По данным газеты, это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич".
Остров Галлинара, издалека напоминающий черепаху, является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской области Лигурия.