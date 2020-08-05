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Медведев назвал основную проблему дистанционного образования
Пандемия показала, что тема дистанционного образования требует государственного и партийного контроля, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:05
дмитрий медведев
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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дмитрий медведев, москва, общество

Медведев назвал основную проблему дистанционного образования

15:28 05.08.2020 (обновлено: 18:05 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пандемия показала, что тема дистанционного образования требует государственного и партийного контроля, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"У нас было ощущение, что практически каждая семья уж точно может обучать своих детей в удаленном режиме. Абсолютно не так. Мало того, что есть семьи, дети, у которых не было компьютеров просто, малообеспеченные семьи. Но а если у кого-то и есть компьютер, то он для этих целей не приспособлен, или он один, а детей трое. Есть, наконец, родители, которые тоже перешли в удаленный режим и говорят: нет, мы деньги будем зарабатывать, вы тут со своей учебой подождите, иначе есть нечего будет", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
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Медведев добавил, что оказалось, что тема дистанционного образования требует государственного и партийного контроля.

"Есть оборотная сторона медали - учителя многие не готовы к этому", - отметил он.

"Это все равно требует концентрации усилий. Давайте попробуем это сделать. Естественно, на базе государственных институтов с привлечение общественных институтов и наших партийных возможностей", - заключил председатель ЕР.
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Дмитрий МедведевМоскваОбщество
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