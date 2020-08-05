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Медведев назвал основную проблему дистанционного образования
Пандемия показала, что тема дистанционного образования требует государственного и партийного контроля, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:28
2020-08-05T18:05
дмитрий медведев
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий медведев, москва, общество
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Пандемия показала, что тема дистанционного образования требует государственного и партийного контроля, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
.
"У нас было ощущение, что практически каждая семья уж точно может обучать своих детей в удаленном режиме. Абсолютно не так. Мало того, что есть семьи, дети, у которых не было компьютеров просто, малообеспеченные семьи. Но а если у кого-то и есть компьютер, то он для этих целей не приспособлен, или он один, а детей трое. Есть, наконец, родители, которые тоже перешли в удаленный режим и говорят: нет, мы деньги будем зарабатывать, вы тут со своей учебой подождите, иначе есть нечего будет", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Медведев добавил, что оказалось, что тема дистанционного образования требует государственного и партийного контроля.
"Есть оборотная сторона медали - учителя многие не готовы к этому", - отметил он.
"Это все равно требует концентрации усилий. Давайте попробуем это сделать. Естественно, на базе государственных институтов с привлечение общественных институтов и наших партийных возможностей", - заключил председатель ЕР.