Медведев назвал основную проблему дистанционного образования

"У нас было ощущение, что практически каждая семья уж точно может обучать своих детей в удаленном режиме. Абсолютно не так. Мало того, что есть семьи, дети, у которых не было компьютеров просто, малообеспеченные семьи. Но а если у кого-то и есть компьютер, то он для этих целей не приспособлен, или он один, а детей трое. Есть, наконец, родители, которые тоже перешли в удаленный режим и говорят: нет, мы деньги будем зарабатывать, вы тут со своей учебой подождите, иначе есть нечего будет", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".