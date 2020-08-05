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У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина
В крови актера Михаила Ефремова после ДТП нашли следы кокаина и марихуаны, следует из материалов уголовного дела, озвученных прокурором. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:24
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина

15:16 05.08.2020 (обновлено: 15:24 05.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В крови актера Михаила Ефремова после ДТП нашли следы кокаина и марихуаны, следует из материалов уголовного дела, озвученных прокурором.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, анализ на наркотики взяли у Ефремова непосредственно после аварии.
"По результатам анализа, в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков - кокаина и марихуаны", - заявила прокурор, не уточняя концентрацию.
Ранее РИА Новости об этом сообщал источник в правоохранительных органах, однако официально эту информацию доселе не подтверждали.
При этом источник заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".
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Кроме того, на сегодняшнем заседании один из сотрудников ДПС рассказал, что артист в момент ДТП был сильно пьян от алкоголя. По его словам, медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола.
Сам актер информацию об алкоголе и наркотиках пока не комментировал, однако заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, он "ничего не помнит".
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Актеру грозит до 12 лет колонии.
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