У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина

Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В крови актера В крови актера Михаила Ефремова после ДТП нашли следы кокаина и марихуаны, следует из материалов уголовного дела, озвученных прокурором.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы , анализ на наркотики взяли у Ефремова непосредственно после аварии.

"По результатам анализа, в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков - кокаина и марихуаны", - заявила прокурор, не уточняя концентрацию.

Ранее РИА Новости об этом сообщал источник в правоохранительных органах, однако официально эту информацию доселе не подтверждали.

При этом источник заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".

Кроме того, на сегодняшнем заседании один из сотрудников ДПС рассказал, что артист в момент ДТП был сильно пьян от алкоголя. По его словам, медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола.

Сам актер информацию об алкоголе и наркотиках пока не комментировал, однако заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, он "ничего не помнит".