https://ria.ru/20200805/1575404290.html
В Сочи проверят все базы отдыха после происшествия с медведями
Глава Сочи Алексей Копайгородский после случая с медведями, которые в Дагомысе загрызли мальчика, потребовал проверить все точки отдыха на предмет безопасности, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:10
2020-08-05T15:31
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
краснодар
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/71/1556027159_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_b59f35d345c303e7911fcfb32e1434da.jpg
https://ria.ru/20200805/1575388662.html
https://ria.ru/20200803/1575319957.html
1
краснодар
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/71/1556027159_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_b59f35d345c303e7911fcfb32e1434da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/71/1556027159_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7ac91fa8a077153d06536a037f3172bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/71/1556027159_341:0:2388:2047_1400x0_80_0_0_99d144d33ca24438fc1a393102c78dd6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, алексей копайгородский, краснодар, сочи, происшествия
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости.
Глава Сочи Алексей Копайгородский
после случая с медведями, которые в Дагомысе загрызли мальчика, потребовал проверить все точки отдыха на предмет безопасности, сообщает администрация Сочи
.
СУСК и прокуратура Кубани сообщили, что во вторник два медведя в сочинском посёлке Дагомыс загрызли 11-летнего ребенка. СУСК возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Свою проверку организовала и прокуратура.
"Глава города дал поручение департаменту курортов и туризма совместно с правоохранительными органами провести проверку всех частных малых объектов размещения, баз отдыха и, так называемых, "пикниковых полян" на соответствие требованиям безопасности пребывания на их территории туристов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь проверки пройдут на открытых комплексах и базах отдыха у рек, озёр и в горах.
"На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей", - цитирует Копайгородского пресс-служба.