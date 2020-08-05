В Сочи проверят все базы отдыха после происшествия с медведями

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Глава Сочи Глава Сочи Алексей Копайгородский после случая с медведями, которые в Дагомысе загрызли мальчика, потребовал проверить все точки отдыха на предмет безопасности, сообщает администрация Сочи

СУСК и прокуратура Кубани сообщили, что во вторник два медведя в сочинском посёлке Дагомыс загрызли 11-летнего ребенка. СУСК возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Свою проверку организовала и прокуратура.

"Глава города дал поручение департаменту курортов и туризма совместно с правоохранительными органами провести проверку всех частных малых объектов размещения, баз отдыха и, так называемых, "пикниковых полян" на соответствие требованиям безопасности пребывания на их территории туристов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь проверки пройдут на открытых комплексах и базах отдыха у рек, озёр и в горах.