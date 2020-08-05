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В Сочи проверят все базы отдыха после происшествия с медведями
Глава Сочи Алексей Копайгородский после случая с медведями, которые в Дагомысе загрызли мальчика, потребовал проверить все точки отдыха на предмет безопасности, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:31
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
краснодар
сочи
происшествия
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РИА Новости
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новости - туризм, алексей копайгородский, краснодар, сочи, происшествия

В Сочи проверят все базы отдыха после происшествия с медведями

15:10 05.08.2020 (обновлено: 15:31 05.08.2020)
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CC BY 3.0 / mikael655 / побережье черного моря недалеко от СочиДагомыс
Дагомыс
CC BY 3.0 / mikael655 / побережье черного моря недалеко от Сочи
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Глава Сочи Алексей Копайгородский после случая с медведями, которые в Дагомысе загрызли мальчика, потребовал проверить все точки отдыха на предмет безопасности, сообщает администрация Сочи.
СУСК и прокуратура Кубани сообщили, что во вторник два медведя в сочинском посёлке Дагомыс загрызли 11-летнего ребенка. СУСК возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Свою проверку организовала и прокуратура.
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"Глава города дал поручение департаменту курортов и туризма совместно с правоохранительными органами провести проверку всех частных малых объектов размещения, баз отдыха и, так называемых, "пикниковых полян" на соответствие требованиям безопасности пребывания на их территории туристов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь проверки пройдут на открытых комплексах и базах отдыха у рек, озёр и в горах.
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"На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей", - цитирует Копайгородского пресс-служба.

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ТуризмНовости - ТуризмАлексей КопайгородскийКраснодарСочиПроисшествия
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