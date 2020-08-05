https://ria.ru/20200805/1575404180.html
Медведев: условия для мигрантов не должны быть лучше, чем для россиян
Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:08
2020-08-05T15:08
россия
мигранты
дмитрий медведев
общество
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Пётр Конунг
Я за полный 100% запрет въезда любых иностранных граждан для работы, если у него не будет "высшего" образования и отличного знания Русского языка, культуры, истории и традиций!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мигранты, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
.
"Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
"С другой стороны, мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, - спасибо им за это - условия лучше, чем для наших граждан. И вот это уже очень тонкая грань", - добавил он.
Медведев отметил, что эта тема существует и волнует огромное количество граждан.
"Нам не нужно от этого уворачиваться. Это вот в Советском Союзе говорили, что какие-то вопросы закрыты раз и навсегда. Этот вопрос есть. Он есть и в других странах", - сказал он.
Медведев также отметил, что необходимо подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранных граждан на работу в РФ, должны нести за них ответственность.