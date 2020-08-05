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Медведев: условия для мигрантов не должны быть лучше, чем для россиян
Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:08
россия
мигранты
дмитрий медведев
общество
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Я за полный 100% запрет въезда любых иностранных граждан для работы, если у него не будет "высшего" образования и отличного знания Русского языка, культуры, истории и традиций!!!
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россия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, мигранты, дмитрий медведев, общество

Медведев: условия для мигрантов не должны быть лучше, чем для россиян

15:08 05.08.2020
2379
© РИА НовостиДмитрий Медведев во время интервью
Дмитрий Медведев во время интервью
© РИА Новости
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

"С другой стороны, мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, - спасибо им за это - условия лучше, чем для наших граждан. И вот это уже очень тонкая грань", - добавил он.
Медведев отметил, что эта тема существует и волнует огромное количество граждан.
"Нам не нужно от этого уворачиваться. Это вот в Советском Союзе говорили, что какие-то вопросы закрыты раз и навсегда. Этот вопрос есть. Он есть и в других странах", - сказал он.
Медведев также отметил, что необходимо подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранных граждан на работу в РФ, должны нести за них ответственность.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
23 мая, 11:17
Мигрантам продлили трудовые патенты в России
58930213
Обсудить 6
РоссияМигрантыДмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Я за полный 100% запрет въезда любых иностранных граждан для работы, если у него не будет "высшего" образования и отличного знания Русского языка, культуры, истории и традиций!!!
5 августа, 15:51
Пётр Конунг
1000002
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