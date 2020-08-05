Медведев: условия для мигрантов не должны быть лучше, чем для россиян

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель Дмитрий Медведев. Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель "Единой России"

"Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

"С другой стороны, мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, - спасибо им за это - условия лучше, чем для наших граждан. И вот это уже очень тонкая грань", - добавил он.

Медведев отметил, что эта тема существует и волнует огромное количество граждан.

"Нам не нужно от этого уворачиваться. Это вот в Советском Союзе говорили, что какие-то вопросы закрыты раз и навсегда. Этот вопрос есть. Он есть и в других странах", - сказал он.