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Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии
Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:11
президентская кампания в белоруссии
россия
дмитрий медведев
москва
минск
белоруссия
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, россия, дмитрий медведев, москва, минск, белоруссия, политика

Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

15:16 05.08.2020 (обновлено: 18:11 05.08.2020)
4937
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Как отметил зампред СБ, он комментирует сложившуюся ситуацию перед выборами в Белоруссии, исходя из общего посыла о том, что все происходящее в этой стране - дело самой Белоруссии.
"Тем не менее, мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу - Союзное государство, интеграция - стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании", - заявил Медведев на встрече с молодыми кандидатами, участвующими в этом году в выборах разного уровня.

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Президентская кампания в БелоруссииРоссияДмитрий МедведевМоскваМинскБелоруссияПолитика
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Блаблабла.....
5 августа, 15:21
Егор Панкратов
7000011
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