https://ria.ru/20200805/1575404101.html
Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии
Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:16
2020-08-05T18:11
президентская кампания в белоруссии
россия
дмитрий медведев
москва
минск
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200804/1575364019.html
Егор Панкратов
Блаблабла.....
18
5
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, россия, дмитрий медведев, москва, минск, белоруссия, политика