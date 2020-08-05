Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

Как отметил зампред СБ, он комментирует сложившуюся ситуацию перед выборами в Белоруссии, исходя из общего посыла о том, что все происходящее в этой стране - дело самой Белоруссии.

"Тем не менее, мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу - Союзное государство, интеграция - стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании", - заявил Медведев на встрече с молодыми кандидатами, участвующими в этом году в выборах разного уровня.