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В центре паломников Псково-Печерского монастыря выявили вспышку COVID-19
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, количество паломников будет ограничено, сообщил... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:04
2020-08-05T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
новости - религия и мировоззрение
псковская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, новости - религия и мировоззрение, псковская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости.
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, количество паломников будет ограничено, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников
.
"В последнее время именно по вине безответственных граждан продолжают возникать новые очаги. На прошлой неделе это была частная стоматология (плюс шесть новых случаев), а на выходных инфекция выявлена в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. К настоящему времени эти вспышки локализованы", - сказал он на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
По словам Ведерникова, который не уточнил количество инфицированных в паломническом центре, появление этого очага вынуждает ужесточить санитарные нормы. "В данном случае необходимо ограничить число паломников, которые приезжают в монастырь, усилить контроль над исполнением существующих профилактических мероприятий", - отметил губернатор.
Согласно информации на сайте Псково-Печерского монастыря, сейчас экскурсии по его территории для организованных групп и одиночных паломников проводятся в течение дня по предварительной записи. Пещеры монастыря, где невозможно соблюдение социальной дистанции между паломниками, пока закрыты для посещения.
По данным оперштаба региона, на среду в Псковской области
подтверждено 3869 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 30 человек. Выздоровели 2778 человек, скончались 55.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.