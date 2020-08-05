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В центре паломников Псково-Печерского монастыря выявили вспышку COVID-19
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, количество паломников будет ограничено, сообщил... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, новости - религия и мировоззрение, псковская область

В центре паломников Псково-Печерского монастыря выявили вспышку COVID-19

15:04 05.08.2020
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© РИА Новости / Юрченко / Перейти в фотобанкПсково-Печёрский мужской монастырь
Псково-Печёрский мужской монастырь
© РИА Новости / Юрченко
Перейти в фотобанк
Псково-Печёрский мужской монастырь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, количество паломников будет ограничено, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"В последнее время именно по вине безответственных граждан продолжают возникать новые очаги. На прошлой неделе это была частная стоматология (плюс шесть новых случаев), а на выходных инфекция выявлена в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. К настоящему времени эти вспышки локализованы", - сказал он на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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По словам Ведерникова, который не уточнил количество инфицированных в паломническом центре, появление этого очага вынуждает ужесточить санитарные нормы. "В данном случае необходимо ограничить число паломников, которые приезжают в монастырь, усилить контроль над исполнением существующих профилактических мероприятий", - отметил губернатор.
Согласно информации на сайте Псково-Печерского монастыря, сейчас экскурсии по его территории для организованных групп и одиночных паломников проводятся в течение дня по предварительной записи. Пещеры монастыря, где невозможно соблюдение социальной дистанции между паломниками, пока закрыты для посещения.
По данным оперштаба региона, на среду в Псковской области подтверждено 3869 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 30 человек. Выздоровели 2778 человек, скончались 55.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковНовости - Религия и мировоззрениеПсковская область
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