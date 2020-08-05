Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске. Архивное фото

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко . Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы", — заявила политик в интервью газете Bild

Тихановская добавила, что боится за свою жизнь, и пожаловалась на поступающие анонимные угрозы, из-за которых вынуждена была отправить детей за границу.

Выборы президента

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне стартовало досрочное голосование.

Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, на пост президента претендуют экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев , глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.

Лукашенко заявлял, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто стремится ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.

Мужа Светланы Тихановской Сергея задержали и арестовали во время избирательной кампании в рамках нескольких уголовных дел. В отношении него, по данным СК Белоруссии, открыто дело в том числе о подготовке массовых беспорядков.