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Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:20
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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Луке будет не просто, это точно. Не жалко..... Предатели всегда плохо заканчивают.
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Топят Лукашенко со всех сторон. Выборы он выиграет, но жизнь будет другой. Белорусь окунётся в нищету, он со всеми поругался. Сам виноват.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи

15:03 05.08.2020 (обновлено: 22:20 05.08.2020)
29574
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель.
"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы", — заявила политик в интервью газете Bild.
Тихановская добавила, что боится за свою жизнь, и пожаловалась на поступающие анонимные угрозы, из-за которых вынуждена была отправить детей за границу.
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
4 августа, 13:51
Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками"

Выборы президента

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне стартовало досрочное голосование.
Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, на пост президента претендуют экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Вчера, 10:06
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Лукашенко заявлял, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто стремится ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.
Мужа Светланы Тихановской Сергея задержали и арестовали во время избирательной кампании в рамках нескольких уголовных дел. В отношении него, по данным СК Белоруссии, открыто дело в том числе о подготовке массовых беспорядков.
Тихановский планировал сам участвовать в выборах, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы. В итоге группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
1 августа, 08:00
"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента
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Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Луке будет не просто, это точно. Не жалко..... Предатели всегда плохо заканчивают.
5 августа, 15:16
Арсений Новиков
1502411177
Топят Лукашенко со всех сторон. Выборы он выиграет, но жизнь будет другой. Белорусь окунётся в нищету, он со всеми поругался. Сам виноват.
5 августа, 15:13
Егор Панкратов
1612251163
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