https://ria.ru/20200805/1575403705.html
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:03
2020-08-05T22:20
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575238545.html
Арсений Новиков
Луке будет не просто, это точно. Не жалко..... Предатели всегда плохо заканчивают.
335
Егор Панкратов
Топят Лукашенко со всех сторон. Выборы он выиграет, но жизнь будет другой. Белорусь окунётся в нищету, он со всеми поругался. Сам виноват.
334
96
германия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель
.
"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко
. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы", — заявила политик в интервью газете Bild
.
Тихановская добавила, что боится за свою жизнь, и пожаловалась на поступающие анонимные угрозы, из-за которых вынуждена была отправить детей за границу.
Выборы президента
Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства, накануне стартовало досрочное голосование.
Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, на пост президента претендуют экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев
, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень
и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Лукашенко заявлял, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто стремится ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.
Мужа Светланы Тихановской Сергея задержали и арестовали во время избирательной кампании в рамках нескольких уголовных дел. В отношении него, по данным СК Белоруссии, открыто дело в том числе о подготовке массовых беспорядков.
Тихановский планировал сам участвовать в выборах, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы. В итоге группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.