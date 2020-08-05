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Краснодарский край
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Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты
Лидеры аграрного туризма Краснодарского края получили гранты на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:01
краснодарский край
светлана балаева
агентство стратегических инициатив (аси)
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана балаева, агентство стратегических инициатив (аси), краснодарский край, экономика

Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты

15:01 05.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Лидеры аграрного туризма Краснодарского края получили гранты на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает администрация региона.
"Предприятия-лидеры аграрного туризма Кубани получили более 1 миллиона рублей грантовой поддержки", - говорится в сообщении. Уточняется, что гранты восьми победителям выделяются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности". Награждение победителей запланировано на конец августа.
"Развитие аграрного туризма – одно из важных направлений нашей работы. Сегодня популярность этого направления отдыха растет во всем мире. Это связано с тем, что жители крупных мегаполисов тянутся к природе, стремятся на время отдыха замедлить ритм жизни, отказаться от гаджетов, питаться экологически чистой пищей. Спрос на этом рынке огромный. И у нас есть все шансы занять лидирующие позиции в этом секторе, ведь Краснодарский край – аграрный регион", – приводятся слова министра курортов Светланы Балаевой.
Она также сообщила, что за последние три года число предприятий сельского туризма на Кубани увеличилось в два раза, и сегодня их уже более 100.
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Краевой конкурс "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" проводится с 2014 года. Его организаторами выступают министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и министерство сельского хозяйства региона при поддержке ЗСК.
Помимо грантовой поддержки, министерство курортов реализует образовательные программы для начинающих предпринимателей. С 2017 года работает "Школа агротуризма", в которой уже прошли обучение около 500 человек. По данным краевых властей, разработанная министерством практика по развитию агротуризма в 2018 году вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, который проводит АСИ, и рекомендована для применения в других регионах России.
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Краснодарский крайСветлана БалаеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Краснодарский крайЭкономика
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