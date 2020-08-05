Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Лидеры аграрного туризма Лидеры аграрного туризма Краснодарского края получили гранты на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает администрация региона.

"Предприятия-лидеры аграрного туризма Кубани получили более 1 миллиона рублей грантовой поддержки", - говорится в сообщении. Уточняется, что гранты восьми победителям выделяются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности". Награждение победителей запланировано на конец августа.

"Развитие аграрного туризма – одно из важных направлений нашей работы. Сегодня популярность этого направления отдыха растет во всем мире. Это связано с тем, что жители крупных мегаполисов тянутся к природе, стремятся на время отдыха замедлить ритм жизни, отказаться от гаджетов, питаться экологически чистой пищей. Спрос на этом рынке огромный. И у нас есть все шансы занять лидирующие позиции в этом секторе, ведь Краснодарский край – аграрный регион", – приводятся слова министра курортов Светланы Балаевой

Она также сообщила, что за последние три года число предприятий сельского туризма на Кубани увеличилось в два раза, и сегодня их уже более 100.

Краевой конкурс "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" проводится с 2014 года. Его организаторами выступают министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и министерство сельского хозяйства региона при поддержке ЗСК.