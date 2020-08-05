В Екатеринбурге такси трижды перевернулось в воздухе и попало на видео

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В . В Кольцово водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль на полной скорости вылетел на парковку аэропорта. Об этом сообщает на сайте УМВД России по Екатеринбургу

Авария произошла вечером 4 августа. Как рассказал пассажир, по городу таксист двигался с обычной скоростью, но когда выехал на Кольцовский тракт, стал сильно разгоняться. По данным ГИБДД, в момент ДТП скорость Volkswagen Polo превышала 140 километров в час.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что врезавшуюся в бордюр иномарку отбросило в дерево. После этого она вылетела на парковку Кольцово и несколько раз перевернулась в воздухе.

От сильного удара двигатель и части Volkswagen разлетелись и повредили два других автомобиля, находившихся на парковке.