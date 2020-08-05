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В Екатеринбурге такси трижды перевернулось в воздухе и попало на видео
В Кольцово водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль на полной скорости вылетел на парковку аэропорта. Об этом сообщает на сайте... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:59
гибдд мвд рф
кольцово
екатеринбург
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
гибдд мвд рф, кольцово, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге такси трижды перевернулось в воздухе и попало на видео

15:00 05.08.2020 (обновлено: 15:59 05.08.2020)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Кольцово водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль на полной скорости вылетел на парковку аэропорта. Об этом сообщает на сайте УМВД России по Екатеринбургу.
Авария произошла вечером 4 августа. Как рассказал пассажир, по городу таксист двигался с обычной скоростью, но когда выехал на Кольцовский тракт, стал сильно разгоняться. По данным ГИБДД, в момент ДТП скорость Volkswagen Polo превышала 140 километров в час.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что врезавшуюся в бордюр иномарку отбросило в дерево. После этого она вылетела на парковку Кольцово и несколько раз перевернулась в воздухе.
От сильного удара двигатель и части Volkswagen разлетелись и повредили два других автомобиля, находившихся на парковке.
После ДТП 55-летнего таксиста доставили в больницу с переломом ноги. Пассажир получил ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, он также госпитализирован.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
31 июля, 09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
76534418
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ГИБДД МВД РФКольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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