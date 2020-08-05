https://ria.ru/20200805/1575403395.html
В Екатеринбурге такси трижды перевернулось в воздухе и попало на видео
В Кольцово водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль на полной скорости вылетел на парковку аэропорта. Об этом сообщает на сайте... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:00
2020-08-05T15:59
гибдд мвд рф
кольцово
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575403194_48:0:1740:952_1400x0_80_0_0_a08d44c43a4b0de297c3c6ac8d916e53.png
https://ria.ru/20200731/1575198958.html
2
кольцово
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575403194_48:0:1740:952_1400x0_80_0_0_a08d44c43a4b0de297c3c6ac8d916e53.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575403194_260:0:1529:952_1400x0_80_0_0_6cf92c40aedb24ebe570283f82aba5c2.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575403194_418:0:1370:952_1400x0_80_0_0_3973386c16dffed02bf43d64eb5497c3.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, кольцово, екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости
. В Кольцово
водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль на полной скорости вылетел на парковку аэропорта. Об этом сообщает на сайте
УМВД России по Екатеринбургу
.
Авария произошла вечером 4 августа. Как рассказал пассажир, по городу таксист двигался с обычной скоростью, но когда выехал на Кольцовский тракт, стал сильно разгоняться. По данным ГИБДД, в момент ДТП скорость Volkswagen Polo превышала 140 километров в час.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что врезавшуюся в бордюр иномарку отбросило в дерево. После этого она вылетела на парковку Кольцово и несколько раз перевернулась в воздухе.
От сильного удара двигатель и части Volkswagen разлетелись и повредили два других автомобиля, находившихся на парковке.
После ДТП 55-летнего таксиста доставили в больницу с переломом ноги. Пассажир получил ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, он также госпитализирован.