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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:35
сергей фургал
единая россия
владимир путин
хабаровский край
россия
дмитрий медведев
хабаровск
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей фургал, единая россия, владимир путин, хабаровский край, россия, дмитрий медведев, хабаровск, общество

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

14:59 05.08.2020 (обновлено: 16:35 05.08.2020)
118421
© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
© AP Photo / Igor Volkov
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам. При этом лидер партии уточнил, что реализация гражданских прав одних людей не должна затрагивать других.
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"Тем не менее людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым, безусловно, и государство должно определенным образом считаться. Но сейчас в нынешней ситуации не может быть никакого другого ответа на этот вопрос, как тот, который дается в подобных ситуациях: Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение. Никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта федерации такие обвинения не предъявлялись. Это не означает, что он виновен, это означает только то, что есть такой факт. Виновность - и здесь всем все понятно - определит суд", - заявил Медведев.
Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Он находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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Сергей ФургалЕдиная РоссияВладимир ПутинХабаровский крайРоссияДмитрий МедведевХабаровскОбщество
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