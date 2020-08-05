Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам. При этом лидер партии уточнил, что реализация гражданских прав одних людей не должна затрагивать других.
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"Тем не менее людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым, безусловно, и государство должно определенным образом считаться. Но сейчас в нынешней ситуации не может быть никакого другого ответа на этот вопрос, как тот, который дается в подобных ситуациях: Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение. Никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта федерации такие обвинения не предъявлялись. Это не означает, что он виновен, это означает только то, что есть такой факт. Виновность - и здесь всем все понятно - определит суд", - заявил Медведев.
Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Он находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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