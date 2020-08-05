Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

"Тем не менее людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым, безусловно, и государство должно определенным образом считаться. Но сейчас в нынешней ситуации не может быть никакого другого ответа на этот вопрос, как тот, который дается в подобных ситуациях: Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение. Никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта федерации такие обвинения не предъявлялись. Это не означает, что он виновен, это означает только то, что есть такой факт. Виновность - и здесь всем все понятно - определит суд", - заявил Медведев.