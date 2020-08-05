Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году

США 16 июля 1945 года испытали свой первый атомный заряд, а 6 и 9 августа того же года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.