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Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году
Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз, заявил... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:52
нагасаки (город)
николай патрушев
хиросима (город)
сша
в мире
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нагасаки (город)
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нагасаки (город), николай патрушев, хиросима (город), сша, в мире

Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году

14:52 05.08.2020
1925
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
США 16 июля 1945 года испытали свой первый атомный заряд, а 6 и 9 августа того же года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
Те события стали для СССР мобилизующим фактором, ускорившим создание советской атомной бомбы. Она была успешно испытана 29 августа 1949 года.
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
2 августа 2019, 04:15
Пострадавшие от бомбардировки Хиросимы оценили последствия развала ДРСМД
10230042
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Нагасаки (город)Николай ПатрушевХиросима (город)СШАВ мире
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