На Ямале ввели субсидию на сотрудников для поддержки предпринимателей

Власти уточняют, что субсидия равна федеральному МРОТ – 12130 рублей - на каждого штатного сотрудника. Эта сумма выплачивается за июнь и июль 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат выплату в размере МРОТ, умноженную на два (за каждый месяц).

Получить выплату могут предприятия, работающие на территории округа, которые находятся в реестре МСП. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, а задолженность по налогам и страховым взносам не должна превышать 12 130 рублей. Выплата начисляется по основному ОКВЭД. Если предприниматель фактически получает доход не по основному виду деятельности, он также может претендовать на получение субсидии. Для этого ему нужно обратиться в инвестиционный совет в своем муниципалитете.