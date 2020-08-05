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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200805/1575402638.html
На Ямале ввели субсидию на сотрудников для поддержки предпринимателей
Субсидия на сотрудников вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), это новая мера поддержки предпринимателей в период распространения коронавируса,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:44
ямало-ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), экономика

На Ямале ввели субсидию на сотрудников для поддержки предпринимателей

14:44 05.08.2020
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЗдание администрации в селе Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание администрации в селе Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
© РИА Новости / Игорь Подгорный
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Субсидия на сотрудников вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), это новая мера поддержки предпринимателей в период распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внес изменения в распоряжение о поддержке малых и средних предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции. В округе вводится дополнительная субсидия для бизнеса, чья деятельность ограничена длительное время. Это предприятия общественного питания, частные детские сады и образовательные организации, компании, оказывающие социальные услуги, учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений", - говорится в сообщении.
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Власти уточняют, что субсидия равна федеральному МРОТ – 12130 рублей - на каждого штатного сотрудника. Эта сумма выплачивается за июнь и июль 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат выплату в размере МРОТ, умноженную на два (за каждый месяц).
"Новый пакет мер поддержки разработан по поручению губернатора. Механизм выплат максимально упрощен. Предпринимателю нужно заполнить заявление на сайте сохранибизнес89.рф и приложить копию паспорта. Всю остальную информацию наши сотрудники получат сами в пенсионном фонде и налоговой службе", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Александра Калинина.
Получить выплату могут предприятия, работающие на территории округа, которые находятся в реестре МСП. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, а задолженность по налогам и страховым взносам не должна превышать 12 130 рублей. Выплата начисляется по основному ОКВЭД. Если предприниматель фактически получает доход не по основному виду деятельности, он также может претендовать на получение субсидии. Для этого ему нужно обратиться в инвестиционный совет в своем муниципалитете.
Заявки принимаются с 4 августа по 20 ноября 2020 года, добавляет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховКоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Экономика
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