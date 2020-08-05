https://ria.ru/20200805/1575402571.html
Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП
Врач и телеведущий Александр Мясников резко отреагировал на отказ устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова признать вину. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:41
2020-08-05T14:41
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр мясников (врач)
михаил ефремов
происшествия
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Владислав Леончук
Чё, тема коронавируса исчерпана??? Врач-многостаночник в юристы переквалифицировался???
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр мясников (врач), михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
резко отреагировал на отказ устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова
признать вину.
В своем Telegram-канале
медик процитировал заявление артиста о том, что он не может признать вину, так как "ничего не помнит", и написал, что вполне возможно напиться до бесчувствия и потери памяти.
"Но есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления", — добавил Мясников.
Он подчеркнул, что это реальность, независящая от чьей-либо памяти.
"И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придёт оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех — трусость, доводящая до подлости", — написал врач.
Также он добавил, что прежде Ефремов ему нравился как артист.
Смертельное ДТП
Вечером 8 июня в центре Москвы
Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья их не приняла и отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев
сообщил, что тот не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний. Адвокат объяснил это решение процессуальным правом.