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Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП
Врач и телеведущий Александр Мясников резко отреагировал на отказ устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова признать вину. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:41
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр мясников (врач)
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр мясников (врач), михаил ефремов, происшествия

Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП

14:41 05.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников резко отреагировал на отказ устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова признать вину.
В своем Telegram-канале медик процитировал заявление артиста о том, что он не может признать вину, так как "ничего не помнит", и написал, что вполне возможно напиться до бесчувствия и потери памяти.
"Но есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления", — добавил Мясников.
Он подчеркнул, что это реальность, независящая от чьей-либо памяти.
"И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придёт оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех — трусость, доводящая до подлости", — написал врач.
Также он добавил, что прежде Ефремов ему нравился как артист.
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Смертельное ДТП

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья их не приняла и отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний. Адвокат объяснил это решение процессуальным правом.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр Мясников (врач)Михаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Чё, тема коронавируса исчерпана??? Врач-многостаночник в юристы переквалифицировался???
5 августа, 14:47
Владислав Леончук
11000040
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