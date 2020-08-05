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Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:06
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Какая разница, сколько жен было у покойного и с какой он жил? Как это может смягчить вину ефремова?
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По логике адвоката - жена (гражданская) не потерпевшее лицо. Это как - то даже удивительно? Да и честно - это их дело. Бог рассудит. Но за убийство человека с отягчающими обстоятельствами - только уголовная статья.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП

14:41 05.08.2020 (обновлено: 15:06 05.08.2020)
13327
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову.
Отмечается, что адвокат Стерховой, Вадим Никулин, настаивал на том, что хотя погибший не расторг брак со второй женой, на протяжении последних 20 лет он фактически проживал со Стерховой. В качестве доказательств юрист предоставил документы и фото.
В ответ на это Пашаев намекнул, что снимки могли быть сфальсифицированы. Он также отметил, что в любом случае официально Стерхова не принадлежит к числу родственников погибшего.
"Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла. <…> Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно", — цитирует Пашаева Пятый канал.
Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах. В ходе заседания суд отказался признавать ее потерпевшей по уголовному делу.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Какая разница, сколько жен было у покойного и с какой он жил? Как это может смягчить вину ефремова?
5 августа, 15:30
ААнтивирус
11100005
По логике адвоката - жена (гражданская) не потерпевшее лицо. Это как - то даже удивительно? Да и честно - это их дело. Бог рассудит. Но за убийство человека с отягчающими обстоятельствами - только уголовная статья.
5 августа, 14:54
андрей сидоркин
8300003
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