https://ria.ru/20200805/1575402525.html
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:41
2020-08-05T15:06
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575389723.html
Антивирус
Какая разница, сколько жен было у покойного и с какой он жил? Как это может смягчить вину ефремова?
116
андрей сидоркин
По логике адвоката - жена (гражданская) не потерпевшее лицо. Это как - то даже удивительно? Да и честно - это их дело. Бог рассудит. Но за убийство человека с отягчающими обстоятельствами - только уголовная статья.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову.
Отмечается, что адвокат Стерховой, Вадим Никулин, настаивал на том, что хотя погибший не расторг брак со второй женой, на протяжении последних 20 лет он фактически проживал со Стерховой. В качестве доказательств юрист предоставил документы и фото.
В ответ на это Пашаев намекнул, что снимки могли быть сфальсифицированы. Он также отметил, что в любом случае официально Стерхова не принадлежит к числу родственников погибшего.
"Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла. <…> Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно", — цитирует Пашаева Пятый канал.
Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах. В ходе заседания суд отказался признавать ее потерпевшей по уголовному делу.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.