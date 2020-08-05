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Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что располагает видеозаписью, на которой видно, как... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:36
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin
Адвокат по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin.
2020-08-05T14:38
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова

14:38 05.08.2020 (обновлено: 19:36 05.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что располагает видеозаписью, на которой видно, как артист выходит из водительской двери после аварии.
"У меня есть видеозапись. На этой записи господин Ефремов выходит из машины со стороны водительского сиденья. Завтра она будет в СМИ, а потом мы подумаем, как её приобщить", - рассказал журналистам адвокат.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
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Ранее защита Ефремова заявляла, что артист точно был в машине в момент ДТП, но не доказано, что за рулём. Сам актер говорит о том, что вовсе не помнит события того вечера.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
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5751045
Обсудить 1
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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