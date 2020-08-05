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Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T00:06
следственный комитет белоруссии
дмитрий песков
стамбул
задержание россиян под минском
донбасс
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
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мид только террористов из за границы вытаскивает, тысячи русских сидят за рубежом обычных людей и никто не чешется чтобы потребовать их выдачи, тут же бандюки на службе у власти-всё ясно как божий день, надеюсь их украине отдадут и посадят на зону
965
В ЧОП с судимостью не принимают, а в ЧВК с радостью! Были опубликованны их документы, не все но треть имели судимость, и при этом из одной конторы, так кто они? Там и документы не нужны, такие тату на гражданке не делают!:))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
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РИА Новости
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следственный комитет белоруссии, дмитрий песков, стамбул, задержание россиян под минском, донбасс, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян

14:34 05.08.2020 (обновлено: 00:06 06.08.2020)
783196
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за действия, связанные с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
"Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая принадлежит частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности, в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности на территории нашего государства", - говорится в сообщении.
По информации офиса главы Украины, Зеленский убежден, что задержанным не удастся избежать справедливого наказания.
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечен к уголовной ответственности согласно с действующими международно-правовыми документами", - цитирует Зеленского его офис.
Главы государств также обсудили подготовку к Третьему форума регионов Украины и Белоруссии осенью и ситуацию с преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории двух государств.
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Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
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Следственный комитет БелоруссииДмитрий ПесковСтамбулЗадержание россиян под МинскомДонбассАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
мид только террористов из за границы вытаскивает, тысячи русских сидят за рубежом обычных людей и никто не чешется чтобы потребовать их выдачи, тут же бандюки на службе у власти-всё ясно как божий день, надеюсь их украине отдадут и посадят на зону
5 августа, 15:55
Корнилий Сидоров
80521313141
В ЧОП с судимостью не принимают, а в ЧВК с радостью! Были опубликованны их документы, не все но треть имели судимость, и при этом из одной конторы, так кто они? Там и документы не нужны, такие тату на гражданке не делают!:))
5 августа, 17:29
Evgeni Ostu
579121148287
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